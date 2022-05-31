В Беларуси массово ищут «тунеядцев» 20 31.05.2022, 9:44

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К декрету добавили ряд новшеств.

В Беларуси «тунеядские» комиссии будут работать как минимум до конца этого года. В некоторых регионах составили графики заседаний до декабря. Напомним, ранее правительство ввело существенные изменения по «тунеядскому» декрету. Так, те, кто работает или учится за границей, теперь должны будут платить за газоснабжение, отопление и горячую воду по экономически обоснованным тарифам, сообщает zerkalo.io.

В регионах составляют графики работы постоянно действующих комиссий

по координации работы по содействию занятости населения. Белорусы называют их «тунеядскими» комиссиями. Среди прочего они ищут незанятых в экономике, предлагают им трудоустройство, принимают документы, которые подтверждают занятость человека (это позволяет исключить его из базы «иждивенцев», если он попал в нее).

В некоторых регионах расписание таких комиссий составили до конца года. Это сделали, к примеру, в Гродно. Здесь составили график заседаний до конца года, их проводят первую и третью среду месяца. В Речицком районе — второй и четвертый вторник каждого месяца.

В Крупском районе расписали график работы комиссии до конца июня. Ее проводят с 16.00 до 17.30 второй и четвертый вторник каждого месяца. В Миорском районе — второй и четвертый четверг каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Напомним, в марте чиновники ввели новшество по «тунеядскому» законодательству. Так, те, кто работает или учится за границей, не сможет теперь предоставлять документы об этом и, соответственно, освобождаться от оплаты за газоснабжение, отопление и горячую воду по экономически обоснованным тарифам. С марта работа или учеба за границей не считаются основаниями, чтобы не платить «тунеядскую» жировку.

Но здесь есть исключение, это новшество не касается тех, кто работает или учится в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Если подтвердить свою занятость или учебу в этих государствах, то «тунеядская» жировка не грозит.

Ранее для тех, кто трудится за границей, можно было предоставить подтверждающий документ.

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