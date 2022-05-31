Серьезный удар по кошельку Путина 11 31.05.2022, 9:51

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фото: afp

Подсчитаны потери России от нефтяного эмбарго ЕС.

Россия может потерять порядка 10 миллиардов долларов в год из-за эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Около двух третей российского импорта приходится на морские поставки, которые попадают под ограничения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно оценке издания, санкции ЕС обойдутся России примерно в 10 миллиардов долларов в год, в том числе из-за того, что Москве придется продавать топливо в Азию со скидкой, где уже можно встретить цены ниже цены фьючерсов на нефть марки Brent.

Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России.

Также на саммите в Брюсселе они достигли договоренности об отключении Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрете на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.

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