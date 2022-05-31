На юге ВСУ уничтожили 78 оккупантов, вражеские гаубицы, танки и «Грады» 31.05.2022, 9:58

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Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по технике захватчиков.

Украинские военные продолжают безжалостно крошить оккупантов. Лишь за сутки они уничтожили на юге по меньшей мере 78 рашистов и кучу техники. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили российские танки, грады, гаубицы и другое оружие.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеским силам за сутки причинены существенные потери: всего уничтожено 78 рашистов, 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка "Пион", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 5 единиц бронированной и 2 – автомобильной", - говорится в сообщении.

Враг активизирует авиационные и артиллерийско-минометные удары, так как не преуспевает в продвижении. Два вертолета Ми-24 ударили по украинским позициям. Населенные пункты Николаевской области рашисты обстреляли дальнобойной ствольной артиллерией "Пион" и реактивно системой залпового огня "Ураган".

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