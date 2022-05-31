На сколько потяжелеют жировки белорусов за газ? 1 31.05.2022, 9:58

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Для населения ввели «единый тариф».

Что означает введение для населения единого тарифа за природный газ

С 1 июня вводится «единый тариф для населения страны» за природный газ, пишет belmarket.by. Насколько потяжелеет «жировка» для тех, у кого стоит отопительный котел?

Начальник управления газообеспечения и маркетинга ГПО «Белтопгаз» Владимир Завальников на пресс-конференции 30 мая заявил, что газ подорожает не для всех, а для «абонентов с котлами и индивидуальными приборами учета газа, то есть счетчиками».

Он отметил, что структура ценообразования природного газа для населения была вероятно самой сложной среди коммунальных тарифов, кроме того, действовали разные цены для отопительного и неотопительного периода, что создавало проблемы при расчетах и требовало дополнительных трудозатрат. Для упрощения с 1 июня, согласно постановлению Совета Министров №766, устанавливается единая цена для абонентов с установленными индивидуальными приборами учета газа и отопительными приборами.

«Теперь единая цена будет составлять 19,77 копейки за кубометр. Еще в мае она составляла 54,17 копейки, так как действовал норматив для неотопительного сезона. В отопительный период цена была 14,94 копейки за кубометр газа», — привел цифры представитель «Белтопгаза».

Он заявил, что перед «изменением цены» было проведено широкомасштабное исследование: во всех областях проанализировали потребление газа для отопления жилищ, и в итоге «была принята средневзвешенная цена, которая в общей массе не позволит потребителю платить больше».

Хотя сезонная дифференциация тарифов в привязке к летнему и отопительному периодам отменяется, но для тех, кто потребляет много газа для отопления, она сохранится. Об этом рассказал начальник экономического управления ГПО «Белтопгаз» Сергей Ховрин.

По его словам, потребители, у которых с 1 января объем потребления газа не превысил отметку в 3000 кубометров, будут оплачивать газ по субсидируемым тарифам, плата за объем от 3000 до 5500 будет вноситься с учетом корректирующего коэффициента 1,3, а за потребленный газ свыше 5500 кубометров – по ценам, которые «обеспечивают возмещение экономически обоснованных затрат».

Чтобы не переплатить за газ, который с 1 июня будет стоить не 54,17 копейки за кубометр, а 19,77, тем белорусам, у которых есть отопительные котлы и установлены счетчики, необходимо произвести сверку показаний приборов учета газа. «Поэтому потребителям необходимо с пониманием отнестись к этим действиям и обеспечить беспрепятственный доступ представителей газоснабжающих организаций к индивидуальным приборам учета расхода газа», — заявил Ховрин.

Первый заместитель генерального директора - главный инженер УП «Витебскоблгаз» Александр Бранцевич отметил, что людям с вводом новых правил оплаты за газ станет проще. «Хотя отопительный период закончился, хозяевам домов хочется их прогреть, просушить, и они задумываются, стоит ли это делать, ведь летний тариф довольно существенен. С вводом нового единого тарифа население не будет иметь таких затруднений», — заявил он.

Подводя итог, стоит заметить, что после введения единого тарифа летняя цена на газ упала на 63,5%, при этом в отопительный период, который длится примерно полгода, а в северных районах Беларуси гораздо дольше, белорусы станут платить на 32,3% больше. Стоит подчеркнуть, что в отопительный период собственники жилых домов, отапливаемых котлами, используют в десяток (а то и в несколько десятков раз) больше газа, чем летом. К примеру, если белорус, имеющий скромный по размерам дом, за зиму ранее сжигал 3000 кубометров газа, а вне отопительного сезона – 300, то его затраты на эту статью жилищно-коммунальных расходов составляли 448,2+162,51=610,71 рубля в год. После введения нового тарифа он (при неизменном потреблении) заплатит 652,41 рубля – увеличение статьи расходов (на 41,7 рубля) несущественное. Если же дом большой и требует куда как большего расхода газа на отопление, то при расходе в 5000 кубометров зимой и 500 летом он вынужден будет отдать 1235,63 рубля против 1107,45 ранее – тут уже сумма заметно больше – на 128,18 рубля. Для тех же, у кого годовой расход выше 5500 кубометров, в дело вступают тарифы, которые «обеспечивают возмещение экономически обоснованных затрат», а значит платить придется еще больше.

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