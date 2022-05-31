Военный эксперт объяснил, почему войска РФ изменили тактику в Украине 5 31.05.2022, 9:58

5,794

Оккупанты перешли к уличным боям и не считаются ни с какими потерями.

Российские оккупанты изменили тактику наступления на Северодонецк, поскольку стремятся захватить город ко 12 июня ("Дню России"). Именно поэтому они перешли к уличным боям и не считаются ни с какими потерями. Такое мнение высказал в комментарии порталу "Апострофу" военный эксперт Михаил Жирохов.

"Им нужно еще взять под контроль Северодонецк. То, что они смогли зайти на какие-то второстепенные жилые комплексы, не значит, что они контролируют весь город. Не понятно с военной точки зрения, почему россияне начали бои в городе, где у них будут огромные потери. Вместо того, чтобы продолжить свою тактику охвата города и перехвата коммуникаций", ‒ пояснил специалист.

По словам Жирохова, оккупанты спешат, стремясь одержать любую "победу" до 12 июня - "Дня России".

"Я думаю, что у них опять же нехватка времени. Они хотят каких-то результатов к следующему (после 9 мая - ред.) празднику. А следующий праздник ‒ День России. Поэтому они пошли в лобовое наступление на Северодонецк, которое для них будет очень ценным в плане ресурсов, в плане личного состава и в плане техники", ‒ пояснил эксперт и добавил, что россияне уже окончательно отказались форсировать реку Северский Донец.

Новая тактика врага, говорит Жирохов, заключается в ударе с другого направления ‒ на Северск с началом наступления на Славянск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».