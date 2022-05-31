Врач-психиатр сравнил поведение Путина с предсмертным состоянием Сталина 8 31.05.2022, 9:58

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фото: epa

У российского диктатора можно заметить эпилептоидное расстройство личности.

У российского диктатора Владимира Путина можно заметить эпилептоидное расстройство личности, однако признаков классической эпилептоидности не видно.

К такому выводу пришел практикующий врач-психиатр Роман Долинский, пишет НВ. Специалист говорит, что у Путина заметны отсутствие эмпатии, жестокость к близкому окружению, недоверие, убеждение, что прав тот, кто сильнее физически и агрессивнее.

"Это как раз свойственно антисоциальным психопатам. Поэтому у Путина заметны признаки прежде всего этих двух расстройств личности", - отметил он.

Поведение диктатора внешне за последнее время не изменилось, добавляет психиатр. По его словам, расстройство личности сопровождает человека всю жизнь.

"И если раньше Путин мог это как-то компенсировать или его окружение создавало для него определенный имидж, то по мере его неудач, старения и прогрессирования болезней, о которых говорили коллеги по медицине в предыдущих интервью, его личностные черты обостряются. Именно это мы сейчас видим и слышим в его выступлениях, приобретающих чрезмерную агрессивность, которую он уже не может скрыть", - сказал Долинский.

"Кроме того, у него есть вкрапления паранойяльного синдрома. Он вряд ли был у него с самого начала формирования личности, а скорее всего присоединился уже с возрастом. Именно поэтому он садится от людей на большом расстоянии, никого к себе не подпускает, скрывается где-то в бункере. Кстати, паранойяльные черты в поведении наблюдали и у Сталина незадолго до его смерти", - добавил психиатр.

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