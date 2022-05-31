Автомобили белорусов будут эвакуировать без ГАИ? 13 31.05.2022, 10:00

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Водители возмущены «экспериментом».

Новость о том, что в настоящее время в тестовом режиме работает программа для отслеживания нарушителей правил парковки, оставила двоякое впечатление. Да, это современный способ выявления нарушителей, но возникает вопрос о законности подобных новшеств, о чем читатели "Автобизнеса" дискутировали в комментариях.

Что говорят в ГАИ и почему все не так просто, как кажется

"Мы не отошли от такого принципа работы, когда на месте правонарушения находится сотрудник ГАИ со средством эвакуации, – объяснял старший инспектор по особым поручениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Сподобаев. – При таком алгоритме требуется включение достаточно большого количества личного состава. Программа, которая разработана ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" совместно с ООО "Белспецавтоэвакуация" в интересах Госавтоинспекции, позволяет одному сотруднику руководить целой группой средств эвакуации, что значительно упрощает эту работу и позволяет обходиться меньшим отвлечением инспекторов от выполнения непосредственных обязанностей".

Деятельность одной из упомянутых организаций мы в свое время активно освещали, и там все не так просто. Есть опасения, что в руки любой организации может попасть достаточно широкий круг полномочий, которые гражданским субъектам хозяйствование не свойственны. И как ими будут распоряжаться, мы пока не знаем. Допустим, инспектор будет руководить группой средств эвакуации, или, проще говоря, эвакуаторами, а приложение ему в этом помогает. И тут возникает первый вопрос.

Как следует из инструкции о порядке принудительной эвакуации, утвержденной постановлением Совмина №986, решение об эвакуации должен принимать инспектор ГАИ, но он в рассматриваемой нами ситуации один, а эвакуаторов, предположим, пять. Как тогда должно быть выражено решение – по телефону, через приложение?

Идем дальше. При принудительной отбуксировке транспорта сотрудником ГАИ должен быть произведен осмотр с соблюдением требования ПИКоАП РБ. Но один инспектор не может находиться одновременно в пяти местах, чтобы составить данный документ на бумажном носителе, как того требует закон.

В соответствии с ч.6 ст.11.10 ПИКоАП осмотр проводится в присутствии человека, который либо управляет этим транспортом, либо является собственником (его представителем). Чтобы найти такое лицо, нужно знать его персональные данные, которые устанавливаются по номерному знаку автомобиля. Для этого требуется доступ к базам данных ГАИ, но предоставлять такой доступ гражданским организациям то еще "новшество".

Предположим, что это будет делать сотрудник ГАИ, сидя в кабинете за монитором, – определять собственников (владельцев) и их уведомлять. А дальше что? Ведь согласно ст.9.5 ПИКоАП составление акта осмотра транспортного средства (протокола о процессуальном действии), наличие которого обязательно, является началом административного процесса. Вести административный процесс может только инспектор ГАИ, но не водитель эвакуатора, который не наделен правами и обязанностями по составлению процессуальных документов. Как быть с этим, ведь инспектор, как мы уже сказали, один, а нарушений и соответственно эвакуаторов в разных частях города одновременно пять?

Теоретически водитель эвакуатора может снимать нарушителей на камеру, а затем передавать информацию инспектору ГАИ. Но это все равно часть административного процесса, к которому эвакуаторщик не имеет отношения в силу закона. И если вдруг транспортное средство, эвакуированное на штрафстоянку, будет повреждено, то станет вопрос о том, кому за это отвечать и как это доказывать.

5. За повреждения, причиненные транспортному средству во время его принудительной отбуксировки (эвакуации), нахождения транспортного средства на охраняемой стоянке, а также во время его отбуксировки без помещения на такую стоянку, несут ответственность юридические лица, сотрудники (работники) которых осуществляли принудительную отбуксировку (эвакуацию), хранение, отбуксировку транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку.

Кто чем занимается?

Дальше – больше. Если владельца автомобиля рядом с местом нарушения нет, то должно быть обеспечено наличие не менее двух понятых для составления акта осмотра. Кто их будет привлекать? Представьте себе, что к вам на улице подошел обычный человек (водитель эвакуатора) и попросил поучаствовать в осмотре автомобиля в качестве понятого. А в рамках чего? Вести административный процесс водитель не может, а значит, и понятых привлекать тоже. Понятым может быть только незаинтересованное (постороннее) лицо, а наличие заранее подготовленных "списков понятых", которых будут направлять на места нарушений, требованиям законности никак не соответствует. Полагаем такой вариант невозможным.

Ну и главный вопрос – кто будет составлять протокол об административном правонарушении? В электронном виде инспектор ГАИ? Но это в настоящий момент невозможно, так как в ч.5 ст.11.24 ПИКоАП содержится обязательное требование о том, что нарушителю должна под расписку выдаваться копия протокола, то есть бумажный документ. А значит, физическое нахождение инспектора ГАИ на месте правонарушения или в месте, куда эвакуировали автомобиль, необходимо. Как это обеспечить, если, как выразился представитель ГАИ, "приложение позволяет одному инспектору руководить целой группой средств эвакуации", непонятно.

Наш вердикт

"Программа работает в режиме тестирования. Позже планируется усовершенствовать софт и добавить возможность оперативного информирования владельца транспортного средства о принудительной отбуксировке машины" – такой фразой заканчивается комментарий представителя ГАИ.

Возьмем на себя смелость предложить для начала разработать правовые нормы и процедуры под этот самый софт и закрепить их в законе. Полагаем, что первостепенная задача состоит именно в этом. Программы, облегчающие работу ГАИ, – дело нужное, но эвакуация машин напрямую затрагивает имущественные права граждан, а значит, она не должна превратиться в правовую вакханалию.

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