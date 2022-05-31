Перелом в войне с Россией 9 Юрий Радухин, «Главред»

31.05.2022, 10:06

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Украина станет восточным форпостом НАТО в Европе.

Важный для Украины день – Байден объявил официально "о поставках в Украину по ленд-лизу тяжелых комплексов ЗРК". Это исторический переломный момент в ходе войны. Вслед за тяжелыми ЗРК в плане поставок ПВО и ПРО Pаtriot, танки и самолеты.

Впрочем, следует отметить, что США, как заявил Байден, не станут отправлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Однако источник сообщает, что Байден говорил о системах, которые могут поражать цели на дистанции от 350-500 км. Это часть систем MLRS, а системы меньшей дальности – до 350 км – Украина все же получит. До Крыма и Крымского моста эти ракеты долетят. Помогут тщательно зачистить Донбасс и Херсон от россиян.

Радикальный перелом в войне в пользу Украины состоится и при поставках такого вооружении.

Но за сегодняшним положительным для Украины решением Белого Дома кроется длительная подковерная борьба в Вашингтоне и голосов Путина в старой Европе. Здесь целая детективная история. Больше месяца назад якобы сбежал из России Анатолий Чубайс по кличке Рыжий. Это тайный связной Путина с пророссийским лобби в политической элите США. Гадали, что из Стамбула Чубайс поедет в Дубай. Но Рыжий возник в Вашингтоне, как гриб после дождя. Это совпало с масштабным активным мероприятием Кремля по всему Западу, которое озвучил Макрон.

Операция называется "Нельзя унижать Россию!". Кремль взорвал всю широкую густую сеть своих старых тухлых бомбажных консервов в США и странах Евросоюза. Из нафталина вытащили на свет божий даже Киссинджера, которому 99 лет. Кремль включил всю свою мощную пропагандистскую машину. Также подключил проплаченные авторитетные западные СМИ.

Белый Дом тоже не обошла стороной внутренняя борьба. Притихшая было группа путинферштееров в Белом Доме во главе с Салливаном, Керри и примкнувшим к ним директором ЦРУ Бернсом резко оживилась и пыталась переломить Байдена. Дескать, нельзя Украине предоставлять оружие возмездия, так как это разозлит Путина. Но старик Байден за год прошел такую личную трансформацию как лидер Запада, что его эти разговоры уже не впечатляют. В итоге победила проукраинская группа влияния – госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Блинкен и Остин для победы Украины сделали столько, что это трудно переоценить. Президент Зеленский обязан наградить этих людей званием "Герой Украины". К ним можно добавить еще трех ведущих сотрудников фабрики мысли Белого Дома института Atlantic Council – Дэвида Фринка, Александра Вершбоу и Джона Хербста. Александр Вершбоу, как и Блинкен, имеют украинские корни происхождения их семей. Это особо приятно нам, украинцам.

Премьер Великобритании Борис Джонсон, безусловно, является еще одним номинантом на звание "Герой Украины". Джонсон делал и делает все, чтобы поддерживать Украину не только со стороны Великобритании, но также на международной арене. Публично неизвестен вклад Джонсона в принятие в Конгрессе закона о ленд-лизе, а он гигантский! Также Джонсон, наряду с Блинкеным и Остином, оказывает на Байдена огромное проукраинское влияние во всем. всегда жестко отстаивая интересы Украины.

В последние выходные Байдену не дали отдохнуть постоянные звонки Макрона, Шольца и из Москвы. Все они пытались убедить Байдена не предоставлять Украине тяжелое вооружение, ЗРК, ПВО и ПРО. Но без этого невозможно на фронте переломить ход войны ВСУ и достичь своих стратегических целей не только Украине, но уже и США. Им нужна только победа Украины.

Блинкену, Остину и ведущим экспертам Atlantic Council все же удалось убедить опытного в политике Байдена, что франко-немецкий союз всегда будет брешью в солидарности западной антипутинской коалиции. Ведь в случае победы Украины произойдет перезагрузка существующей системы гарантий безопасности и перераспределение баланса сил в Европе.

Франция и Германия боятся победы Украины, так как в этом случае усиливается доминирование США в Европе через треугольник США-Украина-Великобритания. Место РФ займет в системе балансов Украина, которая станет самым восточным форпостом НАТО в Европе.

Политическое решение о членстве Украины в НАТО уже есть. Оно принято! Свой план ПДЧ мы уже отработали, как ни одна страна, правда, заплатили за это самой дорогой ценой. После победы членство Украины в НАТО произойдет быстрее, чем сегодня Швеции и Финляндии.

При таком раскладе Париж и Берлин теряют свою роль вечных адвокатов и посредников между Западом и Россией. Эта роль позволяла Франции и Германии стричь хороший экономический, политический и коррупционный урожай. Поэтому Макрона и Шольца категорически не устраивает завершение нынешней войны победой Украины.

В противовес Парижу и Берлину завершение войны исключительно победой Украины необходимо англосаксам – США и Великобритании. Вот те надежные союзники, на которых Украина может всегда опереться.

Кроме того, Париж и Берлин категорически не устраивает усиление влияния США и Великобритании в Европе, благодаря доминированию в регионе их союзника – Украины. Что полностью вписывается в логику целей США, озвученных Остином в Рамштайне: в результате войны в Украине РФ должна настолько ослабеть, чтобы она больше никогда не могла осуществлять свои агрессивные действия.

Такая Украина благодаря своему геополитическому расположению на карте полностью вписывается в логику закона США "Доктрина мировой геополитической гегемонии США и национальной безопасности".

Показательно, что собственную национальную безопасность США обеспечивают и видят исключительно за счет своей мировой геополитической гегемонии.

Основополагающие принципы этого Закона разрабатывал 50 лет назад еще Бжезинский. Очевидно, уже тогда в США вынашивались стратегические планы развала СССР. Президенту Рейгану пришлось лишь воплотить в жизнь ранее разработанную программу уничтожения совка.

Юрий Радухин, «Главред»

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