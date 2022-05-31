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В Беларуси насчитали больше 370 тысяч человек, которые живут за чертой бедности

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  • 31.05.2022, 10:07
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В Беларуси насчитали больше 370 тысяч человек, которые живут за чертой бедности
Фото: charter97.org

В каком регионе больше всего малоимущих.

В Беларуси за чертой бедности живут 4% населения Это следует из ежеквартального выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, которое проводит Белстат, пишет zerkalo.io.

Среднедушевой доход — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитывается все население, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние.

Если взять численность населения на начало этого года, то получается, что в первом квартале у более 370 тысяч белорусов был среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума. На тот период он составлял 296,55 рубля (с мая — 311 рублей).

Такой же процент бедных был в стране осенью прошлого года.

Самый большой процент попавших за черту бедности в первом квартале этого года был в Могилевской области (5,9%), следом идут Брестская (5,8%). Самый низкий этот показатель традиционно в Минске — 1,2%.

В Могилевской области на 1 января проживало чуть более миллиона человек, получается, что там за чертой бедности было более 59 тысяч жителей. Такие же расчеты показывают, что в Брестской области среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума имели 76 тысяч, в Гомельской — около 73 тысяч, в Витебской — больше 58 тысяч. В Минске — почти 24 тысячи.

Концентрация бедных выше в сельской местности — 6,9%, в городской это 3,1%. Но за счет большой разницы населения в абсолютном значении соотношение получается другим. Если считать от численности населения на начало года, то в городах за чертой бедности было около 224,2 тысяч человек, в сельской местности — примерно 140 тысяч.

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