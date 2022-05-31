ЕС освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против России 28 31.05.2022, 10:12

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Соглашение достигнуто.

Эмбарго ЕС на импорт российской нефти не затронет Венгрию. Соглашение достигнуто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Facebook.

Ранее Венгрия блокировала инициативу по эмбарго российской нефти.

"Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго", - написал Орбан.

Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России.

Также на саммите в Брюсселе они достигли договоренности об отключении Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрете на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.

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