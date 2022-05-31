Политолог: У Лукашенко вызывают тревогу сотни воюющих в Украине белорусов 24 31.05.2022, 10:17

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фото: anadolu agency

Диктатор боится людей с боевым опытом.

Политический обозреватель Александр Класковский в интервью «Филину» отметил, что Лукашенко боится белорусов с боевым опытом:

— Конечно, у Лукашенко не могут не вызывать тревогу сведения о том, что в Украине воюют уже сотни белорусов. Потому что люди с боевым опытом в случае новой революционной ситуации — это не женщины в белых платьях с цветочками.

Конечно, его напрягает и то, что блицкриг в Украине не получился, и то, что санкции нарастают. Кстати, сегодня он провел совещание, одним из лейтмотивов которого было «не надо бояться санкций». А когда он говорит «нет», часто это надо прочитывать с точностью до наоборот. Получается, как раз это его очень беспокоит.

Поражение России и эти разрушительные санкции могут привести, во-первых, к ухудшению экономического положения, что может подтолкнуть людей к протестам. Во-вторых, поражение в войне может привести к ослаблению и даже разрушению путинского режима, и тогда Лукашенко лишится поддержки Кремля, как это было в 2020 году, — рассуждает обозреватель.

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