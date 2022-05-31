Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какой будет погода в июне 3 31.05.2022, 10:29

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Первый месяц лета будет не очень жарким.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ рассказал, каким будет первый месяц лета в Беларуси.

- По предварительному прогнозу мировых прогностических центров, в июне средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы: от плюс 15 градусов на северо-западе страны до плюс 18 на юго-западе, - отметил Рябов.

И сказал, что данные говорят о том, что июнь будет не очень жарким. В первый месяц лета будет умеренно теплая и комфортная погода.

- В июне преобладающая температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. Однако в жаркие дни по юго-восточной половине Беларуси столбик термометра может подняться до +30 градусов, - заметил Рябов.

Средняя температура ночью составит от +9 до +12 градусов.

Месячное количество осадков в июне предполагается в пределах средних многолетних значений.

- Нас ждет 15 дней с дождем. Вместе с тем нас ждут грозы, а при них в большинстве случаев бывают ливни, град и шквалы, - сказал синоптик.

Кстати, Дмитрий Рябов отметил, что март 2022 года стал самым засушливым за последние 77 лет, а апрель - самым влажным за это же время. Впрочем, май также не порадовал белорусов теплом.

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