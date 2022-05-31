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В РФ паника из-за тяжелого вооружения для Украины: в Черном море стало меньше кораблей

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  • 31.05.2022, 10:41
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В РФ паника из-за тяжелого вооружения для Украины: в Черном море стало меньше кораблей

Значительная часть флота отошла в район временно оккупированного Крыма.

В Черном море находится один корабль – носитель крылатых ракет. Несколько кораблей российских войск отошли в район оккупированного Крыма.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В Черном море несколько уменьшилось количество носителей крылатых ракет (угрожающих обстрелом Украине – УНИАН). Сейчас находится один корабль – носитель крылатых ракет. Несколько кораблей вражеской группировки отошли в район временно оккупированного Крыма", - сказал Братчук.

Он отметил, что ночь в городе и области прошла без обстрелов.

Братчук утверждает, что получение Украиной тяжелого вооружения от союзников вызывает в России панические настроения. Также, по его данным, возрастает количество российских оккупантов, погибших в Украине. Например, в Уссурийске (РФ) местная администрация запросила на кладбище сто дополнительных мест для захоронения участников "спецоперации".

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия корабельных группировок Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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