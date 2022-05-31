«Если повезет, выдадут в деревне дом-развалюху» 12 31.05.2022, 10:42

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иллюстрационное фото AP

Украинские беженцы пожаловались на жизнь в Беларуси.

Российские СМИ опубликовали интервью, как утверждают, с украинскими беженцами, которые приехали в Беларусь. Они, среди прочего, рассказали об условиях жизни, работе, которую им предложили и оплате за нее.

Издание Mk.ru написало, что первую волну мигрантов из Украины, разместили в санаториях, им предоставили питание. А вот те, кто едет в Беларусь сейчас «часто остаются на улице, ночуют на вокзале».

«Если повезет, выдадут в деревне дом-развалюху»

«В Беларуси помощи от государства ждать не приходится. Многие благотворительные организации, которые ранее помогали беженцам, давно под запретом. Приходится рассчитывать на помощь волонтеров и представителей Красного Креста, которые худо-бедно подыскивают дешевое жилье беженцам, помогают с продуктами», — рассказала Маргарита, которая, по словам журналистов, приехала из Донецка.

Она также поделилась, что работу беженцам предлагают только в колхозах, где зарплаты — «400–500 белорусских рублей».

«Но, чтобы твою кандидатуру рассмотрели, нужно предоставить все документы, трудовую книжку, диплом об образовании. Даже чтобы устроиться дворником, нужна бумажка об обучении. Если повезет, выдадут в деревне дом-развалюху, который требует ремонта», — заявила Маргарита.

По словам женщины, на завод или фабрику иностранцев берут «только по блату».

«Украинцев в Беларуси не жалуют. Знакомая устроилась медсестрой, получает 600 рублей», — утверждает она.

Без сбережений Маргарита посоветовала в Беларусь «не соваться». А «перекантоваться временно» можно только если есть «хотя бы 1000 долларов».

«А ты попробуй сейчас кусок мяса купи на зарплату»

Также корреспонденты поговорили, как утверждают, с бывшим военнослужащим с Луганской области Украины Артемом. Он уже 12 лет живет в Витебске.

«Беженцы приехали сюда и хотят «золотые горы». Так не получится. Жалуются, что не привыкли работать в колхозах. А вот мой сослуживец с Украины устроился в колхоз в Могилевской области. Работает на тракторе, на комбайне – за три месяца его обучили управлять этими машинами. Еще он вечерами подрабатывает сторожем. Ему предоставили деревенский дом. Зарплата небольшая, но есть бонусы – раз в несколько месяцев ему выдают половину туши свиньи, которой надолго хватит. А ты попробуй сейчас кусок мяса купи на зарплату», — сказал он.

Мужчина также рассказал, как санкции Запада повлияли на цены в Беларуси. По его словам, много что подорожало. Например, стал дорогим ремонт машин.

«Запчасти поднялись в цене в 3-4 раза. Теперь белорусы ездят на машинах и молятся, как бы что не сломалось. Сотовая связь подорожала. Абонентская плата выросла в два раза. Стиральные порошки, бытовая химия производства Украины, России, Испании и Германии подорожала в несколько раз», — отметил Артем.

И добавил: «Белорусам самим придется затянуть пояса, тут не до помощи беженцам».

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