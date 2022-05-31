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В Минске проходит суд над вдовой Андрея Зельцера

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  • 31.05.2022, 10:44
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В Минске проходит суд над вдовой Андрея Зельцера
Мария Успенская

Заседание сделали закрытым.

Минский городской суд рассмотрит сегодня, 31 мая, вопрос о применении принудительных мер безопасности и лечения в отношении вдовы погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Андрея Зельцера, Марии Успенской, сообщает zerkalo.io.

Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, человеком, совершившим общественно опасное деяние, считается лицо совершившее преступление в состоянии невменяемости или заболевшее после совершения преступления психическим расстройством, лишающим их возможности сознавать значение своих действий или руководить ими.

К таким людям по решению суда применяются принудительные меры безопасности и лечения. В зависимости от степени расстройства, это может быть принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи, принудительное лечение в стационаре с обычным, усиленным или строгим наблюдением.

Напомним, Марии Успенской предъявили обвинение в соучастии в убийстве сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка по ч. 2 ст. 139 УК РБ. Ее задержали 28 сентября прошлого года — после перестрелки, в результате которой погибли ее муж Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк.

Сначала ее держали в ИВС на Окрестина, потом перевели в СИЗО.

Что случилось на Якубовского

28 сентября 2021 года силовики ворвались в квартиру на минской улице Якубовского, произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека.

Смертельно ранен был сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк с позывным «Нирвана».

Погиб также IT-специалист Андрей Зельцер. Ему тоже был 31 год, мужчина работал в EPAM, занимался фехтованием, триатлоном, бегом на длинные дистанции и трэйлраннингом.

Жене Андрея, Марии Успенской, 40 лет, вместе они воспитывали 8-летнего сына. Мария была в квартире в момент перестрелки и снимала инцидент на телефон.

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