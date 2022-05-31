Евросовет рассмотрит заявку Украины на вступление в ЕС уже на следующем заседании

Евросовет рассмотрит заявку Украины на вступление в ЕС уже на следующем заседании2
- 31.05.2022, 10:46
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Европейский совет планирует рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС. К рассмотрению вопроса могут вернутся уже на следующем заседании. Об этом говорится в выводах Европейского совета по Украине.
ЕС подтвердили готовность рассмотреть заявку Украины уже этим летом - в июле.
"Европейский совет принимает к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", – говорится в сообщении.
Лидеры Союза отметили, что они привержены "дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет".
"В связи с этим Европейский совет приветствует принятие недавнего решения Совета увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира", – говорится в сообщении.
Также страны ЕС приветствуют принятие решения о приостановлении ввозных пошлин на весь украинский экспорт. Это решение будет действовать минимум один год.