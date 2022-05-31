Ученые выяснили, что мыши боятся бананов 5 31.05.2022, 10:48

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И вот почему.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые из Макгиллского университета в Монреале изучили всплески гормона стресса у самцов мышей, когда они находились рядом с самками на поздних сроках беременности, пишет «Популярная механика».

Исследователи пишут, что «самцы мышей, особенно девственные самцы, проявляют детоубийственную агрессию для улучшения своей генетической приспособленности». Чтобы сдерживать этих агрессивных самцов и сберечь детенышей, беременные и кормящие самки испускают «обонятельные сообщения», которые отпугивают мышей.

Так причем же здесь бананы?

Исследователи выяснили, что соединение н-пентилацетат, обнаруженное в моче самок мышей на поздних сроках беременности и во время кормления, было одним из химических веществ, которое сильнее всего отпугивало мышей. Интересно, что это же вещество содержится в различных фруктах, в том числе и в бананах.

Ученые даже купили в супермаркете экстракт бананового масла, поместили его в клетку к мышам-самцам и измерили их уровень стресса. Он значительно увеличился. По словам ученых, эта реакция крайне схожа с тем состоянием, которое самец испытывает прямо перед возможной дракой.

Исследователи также обнаружили, что воздействие мочи или бананового масла оказывало обезболивающее или болеутоляющее действие, снижая чувствительность самцов к боли.

«Вызванное стрессом [снижение чувствительности к боли] у самцов мышей можно наблюдать даже при отсутствии фактической материнской агрессии; достаточно простой угрозы такой агрессии, и что эта угроза передается через летучие соединения в моче», – пишут исследователи.

Исследование показало, что девственные самцы мышей с большей вероятностью испытывают стресс из-за присутствия н-пентилацетата, как в бананах, так и в мышиной моче. Это указывает на то, что неродственные самцы представляют большую угрозу для выживания детенышей, чем отцы.

«Млекопитающие посылают друг другу сообщения чаще, чем мы первоначально предполагали. Мы обнаружили, что их общение намного богаче, чем мы думаем», – заключают исследователи.

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