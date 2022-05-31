«Когда пришла зарплата, решила уволиться» 8 31.05.2022, 10:55

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Как белоруска искала себе работу в Барановичах.

Легко ли в нашем городе найти работу девушке с высшим гуманитарным образованием, какую зарплату предлагают работодатели, чего хотят от кандидата и как проводят собеседования?

Жительница Барановичей Дарья (имя изменено. — Прим. ред.) поделилась с Intex-press своим опытом поиска работы.

После того, как в январе этого года я ушла с работы в никуда, передо мной встал вопрос: как быстро найти новую работу с более-менее достойной зарплатой и мне по плечу?

Первым делом я обновила свое резюме на популярном сервисе по поиску вакансий и стала изучать имевшиеся там предложения. Меня интересовала работа администратора в какой-либо компании, а также менеджера или копирайтера в сфере маркетинга и рекламы.

Но оказалось, что вакансий для людей с высшим гуманитарным образованием или просто для желающих работать в офисе очень мало. А претендентов на них – много. Даже на вакансию какого-нибудь продавца-консультанта с зарплатой в 500-600 рублей было около 200 соискателей. Можно устраивать кастинг на выбывание!

В итоге я выбрала более-менее подходящие мне работы и разослала свое резюме. Но несколько недель ожидания не привели ни к какому результату, поэтому я решила звонить по указанным в вакансиях номерам.

«Девушка спросила, как скоро я собираюсь в декрет»

Первая вакансия, на которую я откликнулась, – администратор на СТО. Признаюсь честно: в машинах я не разбираюсь от слова совсем, но обязанности были указаны вполне выполнимые и несложные (работать с документами, уметь пользоваться специальной программой в компьютере и доброжелательно общаться с клиентами), да и зарплату обещали около 1000 рублей. Рабочий день в 14 часов и график два через два немного смущали, ну да ладно.

Мне позвонили через полтора месяца после того, как я отправила свое резюме. Я очень удивилась, так как уже не ждала никакой обратной связи. Девушка с приятным голосом стала расспрашивать меня, в каком районе Барановичей я живу, есть ли у меня вредные привычки и как скоро я собираюсь выйти замуж и пойти в декрет. Такое бесцеремонное вторжение в мою личную жизнь шокировало. Вот уж не думала, что в 24 года моя карьера будет зависеть не от образования, опыта и навыков, а от моей репродуктивной функции!

Тем не менее, работа мне была нужна, поэтому я ответила то, что от меня, видимо, хотели услышать: как минимум ближайшие пару лет ни замуж, ни тем более в декрет я не собираюсь.

Утром следующего дня я отправилась на стажировку. Девушка-администратор встретила меня, посадила рядом с собой за стойку, в общих чертах рассказала о моих будущих обязанностях и… погрузилась в какие-то свои дела. Что делать мне, она не сказала. Несколько раз я напоминала о своем существовании, но она всякий раз просила меня подождать. До обеда я пробездельничала, не понимая, зачем вообще пришла, после чего услышала, что могу идти домой.

«В целом вы нас устраиваете, в ближайшее время с вами свяжутся насчет дальнейшей стажировки», – услышала я на прощанье. Как можно делать выводы о человеке, который даже не притронулся к работе, мне было непонятно, но я стала терпеливо ждать звонка.

Правда, никто мне так и не позвонил. А черед два дня на Вайбер пришло сообщение «мы вынуждены отказать вам в стажировке, так как было принято решение в пользу другого кандидата». Я очень расстроилась. Откуда взялся этот новый кандидат и зачем было говорить мне, что я подхожу? Но я решила не опускать руки и продолжила искать работу.

«Через полтора часа сообщили, что собеседования не будет»

Следующей вакансией, по которой я отправилась на собеседование, была должность администратора в зоопарке. Работа с животными мне показалась очень необычной и увлекательной, поэтому я, не задумываясь, позвонила по указанному номеру. С работницей парка, которая ответила на мой звонок, мы договорились о встрече на завтра, и в назначенное время я была на месте.

На проходной меня встретила девушка и сказала, что пока очень занята и не может уделить мне время. Она отвела меня к другой сотруднице и попросила ее провести для меня небольшую экскурсию по парку. Мы прогуляли примерно полтора часа, после чего мне сообщили, что собеседования не будет и мне нужно прийти завтра. Это было неуважительно и неприятно, но компания и все, что они делают, мне очень нравились, поэтому я тихо-мирно пошла домой.

На следующий день ждать не пришлось, меня сразу пригласили в офис, но все та же сотрудница, которая встретила меня в первый день, не проявляла ко мне никакого интереса. Она дала мне изучать какие-то материалы и видео о зоопарке, а сама сидела в компьютере. Спустя примерно час она решила все-таки отвлечься на меня и просто, без каких-либо уточнений, положила передо мной на стол листок с моими будущими обязанностями – мол, изучай. Список занимал целый лист формата А4 и был рассчитан, как мне показалось, не на одного, а как минимум на трех сотрудников! При этом обязанности (это было написано сверху черным по белому) касались не вакансии администратора, на которую я пришла наниматься, а совершенно другой должности.

Я стала задавать вопросы по поводу моих будущих обязанностей, но девушка отвечала односложно, а потом вдруг стала нагружать меня работой, хотя даже собеседования как такового не было!

Но больше всего меня удивила ее реакция на мои вопросы об условиях труда, графике работы и зарплате. «А сколько вы сами хотите зарабатывать?», «я не знаю, что вы из себя представляете», «график работы по-разному», — такие ответы я услышала.

В общем, спустя примерно 2,5 часа в офисе я так толком ничего не узнала о работе, но уже назавтра должна была выходить на полноценный рабочий день.

В голове по пути домой у меня крутился только один вопрос: «Что это вообще сейчас было?». Я решила, что в таком месте точно работать не хочу.

«Увидев зарплату, я решила уволиться»

Так как с вакансиями администратора у меня не заладилось, я решила попробовать податься в продавцы. Тем более, что известный магазин одежды как раз искал себе продавца-консультанта. Конечно, зарплата 500-600 рублей, которую там предлагали, – обнять и плакать, но это было лучше, чем ничего, позвонила по указанному номеру и отправилась на собеседование.

Условия работы привели меня в шок: оклад по контракту всего лишь 410 рублей, остальное – процент от продаж всего магазина. При этом работать нужно по 9-10 часов с мечтой о том, чтобы хотя бы один твой выходной в месяц пришелся на стандартные выходные дни.

Но так как каждому новичку все равно дается испытательный срок, я решила попробовать.

Полтора месяца я прилежно обучалась новому делу и делала все, что от меня требовалось, изо всех сил стараясь выполнять свои обязанности хорошо, хотя это было нелегко. И дело даже не столько в физической усталости, ведь мне приходилось проводить на ногах по 9-10 часов практически без возможности присесть, сколько в моральной. Я никогда не любила и не умела быть навязчивой, а в магазине требовали постоянно «приставать» к людям, которым часто не нужны были мои советы, и я им только мешала.

Со временем я перестала зацикливаться на своей навязчивости, у меня стало получаться консультировать покупателей с выбором одежды. Я терпела каждую прихоть клиентов, надеясь, что все мои труды и старания вознаградятся по достоинству. Но за полтора месяца мне на карту пришло лишь 780 рублей. Увидев свою зарплату, я решила уволиться. Я считаю, что такой труд стоит дороже. И мне бы очень хотелось посмотреть, как работодатели сами проживут целый месяц на 500 рублей, если, по их мнению, это достойная оплата труда. Я же пока продолжу поиски. Хорошо, что есть сбережения, которые позволяют это делать.

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