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Царь не настоящий

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  • Сергей Марченко
  • 31.05.2022, 10:57
  • 13,128
Царь не настоящий

Московия тревожна и крайне уязвима к смерти лидера.

Желание смерти Путина это как желание ребенка закрыть глаза, чтобы не видеть что-то страшное.

В нашем случае закрытие глаз не решает нашу проблему. Ибо наша настоящая проблема не отбитый дед на троне, а отбитый сосед – нация, отказывающая Украине в праве на существование.

Потому что "окончательное решение" так называемого "украинского вопроса" – это не решение Путина, политбюро, "кооператива Озеро" или еще какой-то корпорации монстров.

Отказать Украине в праве на существование – консенсусное решение всего русского общества. Вся Московия: в гаражах, на кухнях, в кабинетах, под пивными лотками обсуждает одну проблему – уничтожение Украины, оккупацию территории, захват ресурсов, заселение московитами.

Никакого облегчения смерти Путина не будет. Напротив. Преемник Путина будет еще хуже. Это природа тоталитарного общества – новый лидер должен завоевать авторитет, чтобы получить легитимность. С этой целью он должен превзойти Путина в глазах московитов. Поэтому новый лидер Московии будет жестче, безрассуднее, страшнее смешного деда на каблуке.

По поводу слухов о смерти Путина. Это спецоперация британской разведки, устроенная для сеяния смуты в рядах московитов. Как всякое тоталитарное общество, Московия тревожна и крайне уязвима к смерти лидера.

Слухи, что царь – не настоящий, только на первый взгляд выглядящий абсурдом, лишенным смысла. В тоталитарных обществах большой популярностью пользуется конспирология, а чем абсурднее слухи, тем легче они заходят простым людям.

Три месяца войны не дали Московии ощутимых результатов. Эйфория от нападения проходит и московиты все чаще задают себе вопрос: и че? Британцы сейчас очень умело подогревают тревожные настроения московитов, которые со временем перерастут в усталость от войны и бунт.

Сергей Марченко, 24tv.ua

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