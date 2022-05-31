В Беларуси ввели налог на первую квартиру и сбор для огородников и грибников 9 31.05.2022, 11:02

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Какие еще «оригинальные» налоги предлагали власти?

С этого года в Беларуси обновили Налоговый кодекс. Им ввели, к примеру, налог на первую квартиру, а также сборы для некоторых огородников, грибников и сборщиков ягод. Также появились налоговые новшества для семей с детьми и тех, кто своими силами построил дома и коттеджи. При этом в Беларуси могли появиться другие не менее оригинальные налоги, но пока от них отказались, пишет zerkalo.io.

Какие новые налоги появились в этом году в Беларуси

С 1 января в Беларуси ввели налог за первую квартиру. Сбор составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра, она отличается в зависимости от региона. Эту сумму надо умножить на количество квадратных метров квартиры. В среднем новый налог в Минске составит 50 рублей в год, в регионах — в 2 раза меньше, прогнозировали ранее в Минфине.

Для физлиц, которые зарабатывают на продаже продукции с личного подсобного хозяйства, с этого года ввели подоходный налог. Сбор для огородников составляет 10%. Его будут взимать в тех случаях, если при проверке расходов и доходов человек укажет, что приобрел имущество или сделал другие крупные покупки за деньги от продажи продукции с личного подсобного хозяйства. Платить такой налог надо будет с суммы, которая превысит 200 базовых величин (сейчас это 6400 рублей).

Налог ввели также для грибников и сборщиков ягод. Его будут взимать по похожей схеме, как и с огородников.

С 1 января в налоговики по-новому соотносят расходы и доходы населения. Новшества касаются в том числе тех, кто самостоятельно строит дома (то есть без помощи застройщиков), для них будут определять потраченную сумму на возведение жилья.

К примеру, в Налоговом кодексе прописали, как будут определять сумму, которую человек, доходы которого проверяют налоговики, потратил на строительство жилого дома. Речь про те случаи, когда для этого не привлекался застройщик или подрядчик, то есть дом строился своими силами. К примеру, помогали родственники или знакомые строители.

Изменения также ввели и для белорусов с детьми. Если у человека, которого налоговики попросят пояснение по расходам и доходам, есть на иждивении ребенок, то к его расходам также будут относить деньги на покупку для него минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг. Ранее эти минимальные траты на детей не включали в расходы человека, у которого запрашивают декларацию о расходах и доходах.

Какие необычные налоги предлагали ввести в Беларуси

В 2006 году «депутат парламента» (тогда он занимал эту позицию) Василий Хрол предлагал ввести дополнительный налог для владельцев автомобилей с объемом двигателя более двух литров.

«Давайте введем так называемый налог на богатство и заставим всех владельцев автомобилей с объемом двигателей больше двух литров платить по 100 долларов в год в местный бюджет, а деньги направим на содержание дорог и поддержание порядка на внутридворовых территориях», — предлагал Василий Хрол.

За собранные средства он предлагал строить дороги, но идею не поддержали. Однако эта идея не нашла поддержки в Минфине.

До этого Василий Хрол предлагал ввести НДС для владельцев мобильных телефонов и налог для холостяков. Эти предложения не были поддержаны правительством.

В 2017 году министр по налогам и сборам Сергей Наливайко заявил, что в Беларуси не планируют вводить налог на богатства. «В мировой практике налогом на богатство, роскошь облагаются, как правило, объекты недвижимости. В нашей республике в отношении таких объектов уплачиваются налог на недвижимость и земельный налог. Поэтому вопрос о введении налога на богатство министерством не рассматривался», — отметил Сергей Наливайко.

В 2010 году взимать налог с бездетных мужчин в возрасте от 25 до 40 лет предложил Леонид Козик, который в то время занимал пост председателя Федерации профсоюзов Беларуси.

— Это и пополнение бюджета, и своеобразный, достаточно веский стимул для тех представителей сильного пола, которые уходят от своей гражданской обязанности. При этом, если рождается первый ребенок, налог должен быть снижен на 50%. При рождении второго — налог отменяется. Родился третий — государство возвращает весь уплаченный ранее налог, — расписывал механику налога бывший глава ФПБ.

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