Стали известны новые данные по потерям оккупантов в Украине
- 31.05.2022, 11:03
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Бойцы ВСУ уничтожили огромное количество техники и живой силы врага.
С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 500 российских военнослужащих. Также противник потерял более 3300 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает Генеральный штаба ВСУ в Facebook.
Боевые потери противника на 31 мая ориентировочно составили:
Личный состав - около 30 500 (+150)
Танки - 1358 (+9)
Боевые бронированные машины - 3302 (+20)
Артиллерийские системы - 649 (+6)
РСЗО - 207 (+2)
Средства ПВО - 93 (+0)
Самолеты - 208 (+1)
Вертолеты - 174 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 515 (+8)
Крылатые ракеты - 120 (+2)
Корабли/катера - 13 (+0)
Автомобильная техника и автоцистерны - 2275 (+17)
Специальная техника - 48 (+0)
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.