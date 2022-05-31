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Стали известны новые данные по потерям оккупантов в Украине

  • 31.05.2022, 11:03
  • 3,088
Стали известны новые данные по потерям оккупантов в Украине

Бойцы ВСУ уничтожили огромное количество техники и живой силы врага.

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 500 российских военнослужащих. Также противник потерял более 3300 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генеральный штаба ВСУ в Facebook.

Боевые потери противника на 31 мая ориентировочно составили:

Личный состав - около 30 500 (+150)

Танки - 1358 (+9)

Боевые бронированные машины - 3302 (+20)

Артиллерийские системы - 649 (+6)

РСЗО - 207 (+2)

Средства ПВО - 93 (+0)

Самолеты - 208 (+1)

Вертолеты - 174 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 515 (+8)

Крылатые ракеты - 120 (+2)

Корабли/катера - 13 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны - 2275 (+17)

Специальная техника - 48 (+0)

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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