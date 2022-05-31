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«Телевизоры будто изрубили топором»

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  • 31.05.2022, 11:18
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«Телевизоры будто изрубили топором»

Минчанка сдала жилье квартирантам и ужаснулась.

Сдача недвижимости для ее владельца — это одновременно и дар, и проклятье. С одной стороны, можно не напрягаясь заработать, с другой — столкнуться с проблемными квартирантами и в один «прекрасный» момент получить разгромленное жилье. Тогда вместо путешествия на райские острова светят только муки ремонта. В похожей ситуации оказалась минчанка Анастасия. Она уверяет, что последний арендатор должен ей $15 000 за ремонт ее испорченной трешки. Мужчина же считает это требование необоснованным, пишет onliner.by.

Хозяйка: «В квартире практически все испорчено»

Анастасия владеет трехкомнатной квартирой в Лебяжьем. Ремонт она сделала в 2018 году и до прошлого сентября проживала в трешке вместе со своей семьей. Потом переехала в другую страну, а жилье решила сдавать. Для этого обратилась в агентство недвижимости, которое и занималось подбором квартиранта.

— Риелтор нашла мужчину, за которого ручалась: мол, уже не первый раз снимает жилье, никаких проблем не возникало, — вспоминает девушка. — Мы заключили с ним договор найма на год, каждый месяц он должен был платить $950 за аренду плюс коммунальные. Переезжать планировал с женщиной и ребенком.

По словам минчанки, Андрей (так звали жильца) платил исправно, а если и бывали задержки, то некритичные. При этом он несколько раз заговаривал о возможности выселения.

— В договоре прописано, что в случае его расторжения раньше, чем через полгода, залог в $950 я не возвращаю. Поэтому Андрей решил пожить в квартире до марта.

Девушка утверждает, что мужчина не оплатил аренду за месяц, а «коммуналку» — за два месяца.

— Сказал, что потерял работу, поэтому рассчитаться не может. Я разрешила ему остаться до 20-го числа и сказала, что возьму из залога деньги за 10 дней аренды и ЖКУ. Получилось $450. Остальные $500 я собиралась вернуть.

Так как Анастасия находится за границей, при выселении присутствовала ее мать.

— Примерно за пять минут до назначенного времени мне позвонил Андрей. Сказал: «Не пугайтесь, в квартире нет двух телевизоров. Они в ремонте: мы повредили их, когда переезжали. Я готов написать расписку, что верну их».

Квартирант предоставил документ, подтверждающий, что техника находится в сервисном центре. Правда, отсутствие телевизоров оказалось не единственной проблемой.

— Когда мама зашла в квартиру, то увидела, что испорчено практически все. Поцарапаны обои (в некоторых местах они переклеены), мебель и паркет покрыты пятнами. В спальне изрезан матрас, порваны шторы. В гостиной диван нуждается в химчистке. Двери во все комнаты не закрываются, где-то выломаны ручки. Не работает кондиционер. По моим подсчетам, нанесен ущерб минимум на $15 000.

Мать героини вызвала милицию. Приехавшие сотрудники приняли заявление (почему-то только о краже телевизоров).

— Во время опроса Андрей заявил, что телевизоры случайно сломала дочка, а все остальные повреждения в квартире были еще при заселении. Так что возместить ущерб он отказался. Поэтому я удержала всю сумму залога.

Когда Анастасия вернулась в Минск, она связалась с ремонтной организацией, чтобы узнать о судьбе телевизоров. Там ей сказали, что восстановлению они не подлежат.

— По фотографиям кажется, что их просто изрубили топором!

В апреле минчанке пришло письмо из Центрального РУВД: в возбуждении уголовного дела девушке отказали.

— Квартирант заявил милиции, что не повреждал имущество, а найденные недостатки — это просто естественный износ.

Не согласилась выплачивать компенсацию и страховая компания.

— Один из возможных страховых случаев — повреждение имущества третьими лицами. Однако наниматель, пользуясь квартирой по договору аренды, третьим лицом не является. Вот если бы это сосед пришел и что-то сломал, тогда можно было бы претендовать на страховку.

В начале мая девушка расторгла договор найма через суд. Сам жилец на заседание не явился. Анастасия также написала еще одно заявление в милицию. На этот раз по 218-й статье Уголовного кодекса «Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества». Также минчанка ожидает ответ и от прокуратуры.

— Как я позже узнала у риелтора, у Андрея были проблемы и с другим съемным жильем. Но в предыдущий раз ущерб покрыл залог. В нашем случае этой суммы недостаточно.

Квартирант: «Согласен лишь с тем, что повредил телевизоры»

Onlíner узнал мнение о сложившейся ситуации и у самого квартиранта. Он с обвинениями Анастасии совершенно не согласен.

— Я проживал в этой квартире с сентября по март, исправно платил ежемесячно $950. Сумма немаленькая, какой-то неадекватный человек вряд ли может себе ее позволить: такие деньги еще нужно заработать, а для этого необходима ясная голова.

Андрей утверждает, что трешка изначально была в неидеальном состоянии: до этого в ней проживала семья с ребенком.

— Я согласен лишь с тем, что повредил телевизоры. У одного из них было слабое крепление, и он упал. Второй я менял на свой с экраном побольше, и в процессе переноса он тоже пострадал. Я отвез технику в ремонт, мне назвали ориентировочную стоимость починки — около 2000 рублей. Я был готов заплатить. Но из-за санкций у компании появились проблемы с поставками запчастей и отремонтировать мониторы пока не могут.

С меня просто хотят поиметь деньги. Владельцы должны были вернуть мне залог, так как я заранее уведомил, что собираюсь съезжать. Эту сумму я так и не увидел.

Хозяева написали на меня заявление в милицию, сотрудники выезжали на место. Пусть компетентные люди с этим и разбираются. Если они скажут, что я что-то испортил, я понесу за это ответственность.

По словам минчанина, за все время проживания к нему регулярно приезжали родственники Анастасии, чтобы забрать арендную плату. Поэтому состояние квартиры они видели, причем не раз. Никаких претензий к нему не возникало.

Мужчина прислал в редакцию видео, которое, как утверждает, снял в момент выселения из квартиры. Разглядеть все до мелочей на нем сложно, но, например, можно увидеть, что матрас на кровати в полном порядке, комод в гостиной — тоже.

— Практически все время я жил в квартире один: приезжал домой поздно вечером и просто ложился спать. Я в ней практически не бывал. Буквально на месяц ко мне переехала подруга с ребенком, но они тоже были аккуратны.

Минчанин считает, что весь возможный ущерб нанесли сами владельцы квартиры, чтобы потребовать с него компенсацию.

— Я не понимаю, что вообще происходит. Мне в мессенджеры приходят угрозы с незнакомых номеров. Я даже думаю написать заявление в милицию.

Чем закончится эта история, пока неясно. Прийти к какому-то консенсусу без помощи милиции и других официальных органов наши герои так и не смогли. Поэтому придется ждать ответов от представителей власти. Будем следить за ситуацией.

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