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Белорусский фронтовик и партизан: Эта война закончится распадом России

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  • 31.05.2022, 11:17
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Белорусский фронтовик и партизан: Эта война закончится распадом России
Иван Данилов

97-летний ветеран рассказал о стратегических ошибках Кремля.

97-летнего доктора медицинских наук, профессора Ивана Данилова в обществе начали воспринимать как историка, нашего прошлого. Это же не шутки: за последние полтора десятка лет он написал целых 12 книг! Преимущественно о событиях Второй мировой войны. Причем далеко не всегда его взгляды на войну совпадают с официальными, изложенными в академических исследованиях. За что Данилова авторы тех исследований иногда называли «неудобным ветераном».

«Народная воля» пожаловала к бывшему партизану и фронтовику в гости.

— Вы прошли всю войну — сначала партизанили, потом на фронт попали. Где было тяжелее?

— На фронте. Наш партизанский отряд действовал возле Днепро-Бугского канала, между Припятью и каналом. Мы также контролировали железную дорогу Гомель—Брест. Я был разведчиком, хорошо знал подходы к железной дороге, иногда и сам ходил вместе с подрывными группами. Обычно мы, разведчики, выезжали на лошадях по двое. Когда видели, что немцы ехали колонной на броневиках, то один сразу прыгал в отряд, а другой наблюдал. Если же тянулись на повозках с пулеметами, значит, отправлялись красть сено.

— Вы после партизанки попросились на фронт, откуда могли и не вернуться.

— Мог. Уже на фронте в районе Молодечно наскочил на мину. Осколок пробил легкое, ситуация была критической. Мне повезло — как раз в это время неподалеку стоял санитарный поезд. Мне наспех закрыли дыру в груди, продезинфицировали рану и увезли в тыловую больницу. В итоге меня донимал плеврит, гемоглобин упал до нижнего предела, но зато я тогда узнал, что имею первую группу крови. «Будем надеяться на твою молодость», — помнится, сказал мне врач. И молодость победила, я выздоровел.

— Вы защищали докторскую диссертацию в Киеве. Как переживаете войну в Украине?

— Плохо переживаю. Абсолютно ничем не оправданная жестокость со стороны России. Бомбардировки жилых кварталов, обстрелы… Путин в этом году он совершил большую стратегическую ошибку. И его в Украине однозначно ждет поражение. Как-то я слышал его выступление по телевидению, где он доказывал, что белорусы и русские — один народ. Глупость полная. Москва — это реликт Золотой Орды, и поэтому действует по-ордынски. Татаро-монголы оскверняли христианские храмы, и Россияне бьют по ним из пушек. И то, что Русская православная церковь не осудила кремлевскую агрессию в Украине, это большой грех. Он лежит лично на господине Гундяеве (мне даже не хочется называть его патриархом Кириллом), поскольку он не только не осудил, а стал, наоборот, благословлять «Россгвардию» на войну. Сейчас многие украинцы покидают Московский патриархат, Гундяев своим поведением и проповедями отвернул от себя ту часть украинского населения, которая ходила в церкви Московского патриархата. Даже некоторые священники перешли в автокефальную Православную церковь Украины. Священники ведь тоже люди, они видят, какие страдания терпит украинский народ.

— По вашему мнению, как долго продлится эта война, которую белорусы принимают близко к сердцу, переживают за своих южных соседей?

— Думаю, что приблизительно в течение года. И закончится, скорее всего, распадом России. Путин тщетно решил собрать империю. Это уже невозможно. Ведь без Украины нет Российской империи, а украинцы никогда не захотят быть в составе России. Никогда. Первую ошибку Путин сделал, когда принял под свое крыло вора Януковича и захватил Крым. За военную базу в Севастополе, за порт Москва платила Украине мизер! Зачем тебе тот Крым? Но все решили путинские личные амбиции. Он уже видит себя в истории создателем новой империи. Но, повторюсь, это не получится.

— На украинско-белорусской границе в Волынской области вырыты траншеи, возводится линия обороны. Значит, украинцы допускают нападение с Брестчины.

— Я считаю, что та линия обороны не понадобится. Потому что белорусский народ против войны. Да и армия — это не ОМОН, думаю, это все понимают. Полагаю, маневрами для белорусской армии все и закончится. Путину не удастся втянуть нас в устроенную им бойню…

— Ваши слова да Богу в уши. Но как дальше жить с таким агрессивным соседом — и украинцам, и нам?

— Соседей не выбирают, как-то надо будет уживаться. Мой тезка по фамилии, секретарь украинского Совета безопасности Алексей Данилов однажды сказал, что Украине нужно переходить на латинский алфавит. Я убежден, что и белорусам стоит перейти на латиницу. Надо всеми способами распространять эту идею, кириллица нас дополнительно привязывает к России.

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