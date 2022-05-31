Путин поднял ставки 4 Вадим Денисенко

31.05.2022, 11:20

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Вадим Денисенко

Переговоры с россиянами сейчас невозможны.

Вчерашняя попытка Эрдогана провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским была верна по сути, но невозможна с точки зрения россиян. Дело в том, что Путин все 22 года своего пребывания у власти использовал лишь один переговорный прием: поднятие ставок.

Путин поднял ставки, сказав, что разблокирует украинские порты, если с него снимут санкции. И сейчас он играет в игру: нет войны, а есть голод из-за санкций. Поэтому в эту игру переговоры с Украиной просто не вписываются.

Есть еще один аспект, о котором мало кто понимает: Путин, мне кажется, не хочет, чтобы Эрдоган стал миротворцем и усилил свое региональное влияние. И он мечтает, чтобы о переговорах его попросил Байден.

Поэтому не нужно тешить себя иллюзиями, что Путин готов к переговорам. По состоянию на сегодняшний день он не собирается идти ни на какие переговоры.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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