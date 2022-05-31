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В Беларуси серьезный сбой в работе карточек: что говорят в банках

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  • 31.05.2022, 11:26
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В Беларуси серьезный сбой в работе карточек: что говорят в банках

Проблема носит глобальный характер.

В Беларуси сегодня случился глобальный сбой в работе банковских карт. Ими невозможно оплатить покупки в магазине, снять наличные или совершить онлайн-операции.

Журналисты Myfin.by выяснили, в чем проблемы.

Причиной сбоя стали проблемы в работе программно-технического комплекса «Банковского процессингового центра». Как сообщают в ОАО «БПЦ» в настоящее время прилагаются совместные усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки. Назвать даже примерное время восстановление работы карт там не смогли.

В Альфа-Банке подтвердили наличие проблем в работке карточек.

«У коллег из «Банковского процессингового центра» небольшие сложности. Нашими картами и картами других банков может не получится расплатиться в метро и других местах, а также снять наличные. Надеемся на их скорейшее восстановление», – отметили в Альфа-Банке.

В Альфа-Банке также отметили, что у Альфы, МТБанка, Банка БелВЭБ и Приорбанка собственный процессинговый центр. Это означает, что вполне получится рассчитаться картами этих банков через такие же терминалы и устройства.

В Беларусбанке сообщают, что наблюдаются перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карточек на терминальном оборудовании в организациях торговли (сервиса) и учреждениях банка, а также в каналах ДБО (инфокиоски, системы СМС-, М-Банкинг и Интернет-банкинг). Причиной также названы проблемы в работе «Банковского процессингового центра». Как уверили в Беларусбанке, «в настоящее время вместе с процессинговым центром делаем всё возможное для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки».

Аналогичные проблемы в работе карточек наблюдаются и у клиентов Сбер Банка. В контакт-центре банка сообщили, что проблемы действительно есть, связаны с работой «Банковского процессингового центра». О сроках восстановления работы карт затруднились ответить.

Примечательно, что сбой коснулся не всех карт. Так, по состоянию на 9.30 за рубежом проходили оплаты по валютным карточкам Visa от белорусского Приорбанка. В то же время некоторые читатели Myfin.by сообщали о проблемах с оплатами картами этого банка внутри Беларуси.

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