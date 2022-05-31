Лисичанск может стать могильником для оккупантов: врага ждут «сюрпризы» от ВСУ 2 31.05.2022, 11:30

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Заявления России о ситуации на этом участке фронта не соответствуют реальности.

Пропаганда России активно распространяет "победные" месседжи о выходе армии агрессора на административные границы Луганской области в районе Северодонецка – Лисичанска, но на практике этот "рывок" для россиян не является успехом.

Об этом в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала пишет эксперт по военным вопросам Дмитрий Снегирев.

Заявления России о том, что выход ее войск на административные границы Луганской области является успехом, не отвечают реалиям ситуации. Оккупационная армия начала пробуксовывать, откровенно пробуксовывать, это еще они практически не втянулись, не вошли в фазу уличных боев в промышленной зоне Северодонецка – Лисичанска.

Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ

Призываю украинцев – не паниковать, а верить и поддерживать ВСУ. Я вас не собираюсь убаюкивать и говорить о том, что все отлично, все хорошо, все под контролем. Ситуация трудная, но контролируемая. Это – война. Мы должны ясно это осознавать.

Основная задача гарнизона Северодонецка – Лисичанска и, соответственно, всей группировки ВСУ в Луганской области – это как можно дольше сковывать российскую армию.

В Луганской области численное преимущество противника исчисляется в коэффициентах 1 к 5 или 1 к 7. То есть, можем говорить о том, что в Луганскую область привлечены все наиболее боеспособные подразделения вооруженных сил России.

Но чем дольше продержится группировка ВСУ в Луганской области, тем быстрее ВС Украины подготовят дополнительные рубежи обороны и, соответственно, мы получим время на проведение мобилизационных мероприятий, на перевооружение ВСУ новейшими образцами военной техники стран НАТО, которые уже поступают на вооружение ВСУ, в том числе и к подразделениям в Луганской и Донецкой областях.

Лисичанск может стать могилой для оккупантов

Задача ВСУ – не допустить не только окружения группировки в районе Северодонецка – Лисичанска, но и успехов российских оккупантов во всех направлениях. Поскольку по общему замыслу обороны Украины мы должны вести боевые действия до освобождения всех наших территорий.

Добавлю, что именно Лисичанск может стать могилой для армии России. Захватчиков ждет "приятный сюрприз".

По данным Генштаба ВСУ, в Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка, боевые действия продолжаются.

При этом украинские десантники разгромили штурмовую группу 7-й бригады оккупационной армии в Северодонецке. Двоих рашистов ВСУ взяли в плен.

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