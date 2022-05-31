Из реки «всплыл» древний город империи Миттани 31.05.2022, 11:35

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Ему больше 3 400 лет.

Группа немецких и курдских археологов обнаружила 3400-летний город эпохи империи Миттани, когда-то располагавшийся на реке Тигр. Поселение появилось в водах водохранилища Мосул в начале этого года, когда уровень воды быстро упал из-за сильной засухи в Ираке. Обширный город с дворцом и несколькими большими зданиями мог быть древним Закику, который, как полагают, был важным центром империи Миттани (около 1550–1350 годов до нашей эры), пишет «Хайтек».

Ирак является одной из стран мира, наиболее пострадавших от изменения климата. Юг страны, в частности, уже несколько месяцев страдает от сильной засухи. Чтобы предотвратить высыхание посевов, с декабря большое количество воды отбирается из Мосульского водохранилища — самого важного хранилища воды в Ираке. Это привело к возрождению города бронзового века, который был затоплен десятилетия назад без каких-либо предварительных археологических исследований. Он расположен в Кемуне, в Курдистане Ирака.

Раскопанные большие здания периода Миттани измерены и археологически задокументированы.

В течение нескольких дней была собрана группа для экстренных раскопок. Финансирование работы было получено в кратчайшие сроки от Фонда Фрица Тиссена через Фрайбургский университет. Немецко-курдская археологическая группа находилась в жестких временных рамках, потому что было неясно, когда вода в водохранилище снова поднимется.

В итоге, археологи раскопали большие здания периода Миттани, измерили их и задокументировали. За короткое время экспертам удалось составить карту города. Помимо дворца, который уже был задокументирован во время короткой исследовательской кампании 2018 года, были обнаружены еще несколько крупных зданий — массивное укрепление со стеной и башнями, монументальное многоэтажное складское здание и промышленный комплекс. Все строения относятся к временам империи Миттани, которая контролировала большую часть северной Месопотамии и Сирии.

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