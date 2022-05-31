На что изменятся цены в июне? 31.05.2022, 11:39

Тема роста цен давно уже не сходит, как раньше говорили, с газетных страниц.

Какие изменения ждут белорусов уже завтра? Об этом пишет «Белорусы и рынок».

С 1 июня 2022 года формируется новая форма извещения для физлиц – плательщиков транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога – единое извещение на уплату данных налогов по форме с индивидуальным расчетом по каждому из имеющихся у данного физического лица объекту налогообложения.

Также это последний день, не позднее которого физлицам необходимо уплатить подоходный налог согласно представленным декларациямза 2021 год.

С первого числа июня будут действовать новые тарифы на теплоснабжение (отопление и подогрев воды), газ и электричество. субсидируемые тарифы на теплоснабжение вырастут с 21,9245 рубля до 23,859 рубля за 1 Гкал. Больше не будет разделения на «зимний» и «летний» тариф на газ для тех, у кого есть индивидуальные счетчики. При использовании в домах газовых котлов для отопления будет действовать один тариф на весь год – 0,1977 рубля за кубометр. В иных случаях траты вырастут:

при расходе от 3000 до 5500 куб. м в год тариф составит 0,2570 рубля за кубометр,

свыше 5500 куб. м – 0,5688 рубля,

при отсутствии газовых отопительных приборов будет применяться тариф 0,5417 рубля.

Обогреть дом электричеством также станет дороже: вместо 0,0398 будет 0,0433 рубля за 1 кВтч:

одноставочный тариф – 0,1003 рубля;

дифференцированный тариф по двум временным периодам: минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) – 0,0702 рубля,

остальное время суток – 0,1304 рубля за 1 кВт ч.

Подорожание будет и табачной продукции, правда, только сигарет Pall Mall Nano Silver на 30 копеек.

Число курильщиков в Беларуси медленно, но все-таки снижается. В общей сложности сейчас курят 42% мужчин и 11% женщин, всего более 2 млн человек.

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