закрыть
31 мая 2022, вторник, 12:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минобороны Британии назвали следующую цель России в случае захвата Северодонецка

1
  • 31.05.2022, 11:41
  • 4,778
В Минобороны Британии назвали следующую цель России в случае захвата Северодонецка

Пути к этому остаются под контролем ВСУ.

По информации министерства обороны Великобритании, политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

В ведомстве отметили, что для этого России необходимо кроме Северодонецка захватить Краматорск и трассу Днепро-Донецк.

В сводке британского Минобороны говорится, что захват Россией Лимана поддерживает ее оперативные усилия, которые, вероятно, заключаются в окружении Северодонецка и закрытии «кармана» вокруг украинских сил в Луганской области.

«Сильные обстрелы продолжаются, а в окрестностях Северодонецка, вероятно, идут уличные бои. Элементы российской Южной группировки сил, вероятно, возглавляют самую успешную ось в этом секторе, при поддержке Центральной группировки сил, атакующей с севера. Прогресс медленный, но достижения удерживаются», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем пути в «карман» остаются под контролем Украины.

«Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше в кампании, сгруппировав силы и ведя огонь на относительно небольшой территории», — говорится в обзоре. Это вынуждает Россию рисковать на других оккупированных территориях.

«Политическая цель России, вероятно, оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Чтобы добиться этого, России нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и главную дорогу М04 Днепр-Донецк», — подчеркнули в Минобороны Британии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип