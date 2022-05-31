«Жизнь Лукашенко висела на волоске» 5 31.05.2022, 11:45

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фото: ТАСС

История «покушений» на белорусского диктатора.

Udf рассказывает историю заявлений об угрозах лишения жизни в отношении руководителя Беларуси.

«Стрельба» по автомобилю

Самое известное «покушение» на Александра Лукашенко состоялось во время президентской кампании 1994 года. Соратники молодого политика заявили, что поздним вечером под Лиозно неизвестные обстреляли служебный автомобиль Лукашенко, на котором депутат совершал поездку в рамках предвыборной кампании.

Никто тогда не пострадал. Вскоре выяснилось почему: МВД опровергло версию о покушении, намекнув на инсценировку.

«Жизнь Лукашенко висела на волоске»

В 1997 году Беларусь шокировало убийство председателя Комитета госконтроля Могилевской области Евгения Миколуцкого.

На следующий день Лукашенко приехал в Могилев и заявил:

«Преступники долго подбирались к президенту – не получилось. Решили начать с людей, которые были рядом с ним, которые всегда выполняли его волю».

В одном из следующих выступлений Лукашенко сказал:

«Параллельно делу, связанному с убийством Евгения Миколуцкого, возбуждено около 60 уголовных дел. Наверное, рано говорить, но жизнь Лукашенко висела на волоске».

По мнению правоохранительных органов, «банда Ткачева» не только совершила террористический акт в отношении Миколуцкого, но и готовила покушение на Лукашенко. Якобы Ткачев следил в Минске за передвижением кортежа диктатора.

В Администрацию Лукашенко зашел человек со взрывчаткой

Бывший руководитель оперативного отделения Службы безопасности Лукашенко Владимир Климов рассказывал, что где-то в 1998 или 1999 году в здание Администрации Лукашенко вошел человек. На поясе у него была взрывчатка, а в руках — концы провода.

Только в последний момент нервы у мужчины не выдержали, и он закричал, что всех взорвет. Мужчину схватили и осудили.

Попадание помидором

3 июля 2001 года во время забега Лукашенко на роликовых лыжах в центре Минска в него прилетел помидор. Писали, что овощ попал в ногу. Силовики задержали бывшего депутата Мингорсовета Сергея Лаптева, которого осудили на 7 суток.

Но внезапно его выпустили. Правда, спустя две недели члена инициативной группы кандидата в президента Владимира Гончарика избили неизвестные – со словами «чтобы руку не поднимал на Лукашенко».

«Покушение», спланированное американцами

Весной 2021 года Лукашенко рассказал о готовившемся на него и сыновей покушении.

«Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работа. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», – сказал Лукашенко.

Тогда же в Москве были задержаны адвокат Зенкович и литературовед Федута. Версию Лукашенко поддержал Путин, заявив:

«Планы убийств высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы уже перешли!».

Но с тех пор дело о «покушении» заглохло.

«Меня и сейчас пытаются убить»

В феврале текущего года в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко заявил, что его хотели убить неоднократно.

«И сейчас пытаются. Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, через месяц скажу», – отметил Лукашенко.

Что он конкретно имел в виду, осталось загадкой.

Самолет Лукашенко хотели взорвать из гранатомета?

Белорусский священник Сергей Резанович во время дачи показаний в суде по делу «группы Автуховича» рассказал о так называемом плане подрыва самолета Лукашенко с помощью гранатомета.

Как написала «Гродненская правда», священник заявил, что Автухович якобы призывал подорвать самолет №1 во время взлета или посадки.

«Для этой цели надо использовать ракету, как я понял, ручной гранатомет. Он пояснил, что для этого нужен специально обученный человек, который умеет пользоваться подобным оружием», – цитирует издание свидетеля.

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