Генерал Марк Милли: Следующие несколько недель войны в Украине станут определяющими 31.05.2022, 11:54

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Марк Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США заявил об эскалации на фронте.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли допускает возможность эскалации в войне России против Украины.

«Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо управлять этим и оценивать шансы для эскалации, и мы этим занимаемся», — сказал Милли в интервью Fox News.

По его словам, сейчас продолжаются «определяющие оперативные бои» на востоке Украины.

Он уточнил, что следующие несколько недель будут определять дальнейшее развитие войны.

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