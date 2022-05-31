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Генерал Марк Милли: Следующие несколько недель войны в Украине станут определяющими

  • 31.05.2022, 11:54
  • 1,784
Генерал Марк Милли: Следующие несколько недель войны в Украине станут определяющими
Марк Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США заявил об эскалации на фронте.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли допускает возможность эскалации в войне России против Украины.

«Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо управлять этим и оценивать шансы для эскалации, и мы этим занимаемся», — сказал Милли в интервью Fox News.

По его словам, сейчас продолжаются «определяющие оперативные бои» на востоке Украины.

Он уточнил, что следующие несколько недель будут определять дальнейшее развитие войны.

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