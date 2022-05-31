Генерал Марк Милли: Следующие несколько недель войны в Украине станут определяющими
- 31.05.2022, 11:54
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Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США заявил об эскалации на фронте.
Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли допускает возможность эскалации в войне России против Украины.
«Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо управлять этим и оценивать шансы для эскалации, и мы этим занимаемся», — сказал Милли в интервью Fox News.
По его словам, сейчас продолжаются «определяющие оперативные бои» на востоке Украины.
Он уточнил, что следующие несколько недель будут определять дальнейшее развитие войны.