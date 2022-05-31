«Некогда думать — грузить надо. Дизель бочками и калий мешками» 2 31.05.2022, 11:59

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Об «уникальном» строении белорусской экономики.

Накануне белорусские власти всей свой высшей вертикалью решали, как они будут спасать экономику в условиях санкционных экономических стимулов. Ты же помнишь, экстраординарные времена требуют экстраординарных мер, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Потому что санкции уже так простимулировали экономику, что в апреле она альтернативно выросла на 6 процентов. А белорусский экспорт обещает отрицательный рост по итогам года на 14 миллиардов долларов. И, конечно, с этим неплохо было бы что-нибудь сделать, а не только рассказывать друг другу про времена новых возможностей.

Вот правительство три месяца в режиме 24/7 думало, что бы ему такого экстраординарного замутить. И за этот, буквально ничтожный в исторических масштабах срок, оно же все придумало. Во-первых, дать налоговые отсрочки, во-вторых, реже изводить бизнес внезапными выборочными проверками, а в-третьих, не очень сильно повышать арендную плату.

Вот такой у него был план революционных экономических реформ. Конечно, налоговые отсрочки дать не всем подряд, а кому-нибудь. И проверки отменять только некоторые и внезапные. В общем, сурово, решительно, кардинально и местами не без некоторых либеральных трендов. Новая экономическая политика во всем своем пугающем великолепии.

Но вчера правительство доложило свой план наивысшему начальству. И, конечно, оказалось, что все эти современные тренды не подходят уникальному строению белорусской экономики. Потому что… Ну как это? Вот так взять и отменить проверки? А кто тогда будет бояться? А если дать налоговые отсрочки, то откуда правительство возьмет денег, чтобы писать новые оздоровительные планы для экономики?

Короче, никаких трендов-брендов, а исключительно уникальный белорусский путь. Упираться и работать.

Каждому председателю исполкома по два отстающих колхоза и передвижные механизированные колонны на марше. Чтобы им там в исполкомах некогда было витать в облаках и ждать указаний из центра. Потому что кризис и санкции. Некогда думать. Грузить надо. Дизель бочками и калий мешками.

Вот белорусская власть дошла до такой жизни, когда она не способна менять даже ради собственного блага. Даже хотя бы на символическую чуточку. Потому что придуманный правительством робкий план экономических послаблений не спас бы, конечно, экономику от санкций. Но переживать эти санкции было бы немножко легче. Может и бизнес не так быстро разбегался бы в разные стороны. По крайней мере не весь и не сразу.

Но белорусские власти не могу себе даже символические ослабление контроля. Потому что система, которую они выстроили, перешла в такое агрегатное состояние, когда убери из нее один контрольный элемент и вся конструкция зашатается.

И единственное чего я не понимаю — зачем изводить правительство, заставляя его придумывать все эти планы в режиме 24/7. Разве что для порядка. Чтобы некогда было забивать себе голову всякими глупостями. Потому что совершенно же понятно, что никто никаких этих планов выполнять не собирается и не собирался.

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