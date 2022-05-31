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Половина Северодонецка захвачена российскими оккупантами

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  • 31.05.2022, 12:00
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Половина Северодонецка захвачена российскими оккупантами

Бои идут в центре города.

Российские оккупанты контролируют значительную часть украинского Северодонецка, в центре города идут бои.

Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко.

По его словам, около 50% города находится под контролем оккупантов.

«Первый штурм у них (российских военных — ред.) был неудачным, их удалось выбить из города. Второй раз они, выйдя на окраины, им удалось закрепиться и создать определенный плацдарм. Географически, по периметру, штурмовые действия происходили сразу по трем направлениям», — сказал Власенко.

Он также отметил, что город парализован из-за боевых действий, доставлять гуманитарную помощь гражданскому населению нет возможности уже около недели, эвакуация не проводилась несколько дней, обстрелы и боевые действия проходят фактически круглосуточно.

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