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Что случилось с картами белорусов и какие банки пострадали больше всего?

  • 31.05.2022, 12:06
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Что случилось с картами белорусов и какие банки пострадали больше всего?

Банковский процессинговый центр что-то «накрыло».

Сегодня рано утром Банковский процессинговый центр что-то накрыло, отчего дела и планы людей пошли не так. В технических сбоях работы карт в целом нет ничего необычного, если они запланированы и объясняются профилактикой. Обычно это происходит ночью, о чем банки предупреждают клиентов, пишет Onlíner .

Что именно стало причиной сбоя, пока не уточняется. Банковский процессинговый центр информирует о проблеме, связанной с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.

«Не обязательно, что у всех банков из списка наших партнеров проблемы. Сбои бывают разные. Чаще всего они объясняются запланированной профилактикой. Но бывают и такие, как сегодня, — в целом это стандартная внештатная ситуация. ЧП случилось в 6:30. Обычно работы по исправлению занимают до нескольких часов», — уточнили в комментарии Onlíner.

Какие банки сегодня не пострадали?

В разной степени пострадали все. У некоторых банков есть свои процессинговые мощности: например, у «Альфа-Банка», «Банка БелВЭБ», «МТБанка», «Приорбанка». Держателям карт этих банков сегодня утром было чуть комфортнее. Но не сильно, ведь для бесперебойной работы и принимающая оплату сторона должна быть не клиентом БПЦ. То есть в метро и держатели «Альфы» сегодня не проехали.

Что такое процессинг?

Процессинг, в котором сегодня случился сбой, — это обмен информацией между банком, выпустившим карту, и банком, принимающим деньги, платежной системой и собственно процессинговым центром. Это серверы, ПО и разные комплексы защиты.

«Одна из важнейших задач процессингового центра — обеспечить обработку запросов на авторизацию банковских карт. Так, именно процессинговый центр проверяет номер, имя владельца карты, коды безопасности и решает, должна ли быть проведена запрашиваемая операция. Запрос от кассового терминала процессинговый центр перенаправляет в базу данных платежной системы. Там происходит сверка данных. Если карта действительна и средств на ней достаточно, то терминалу в магазине передается положительный ответ из банка, клиентом которого является покупатель», — так объясняет теория.

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