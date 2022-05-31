Не хватает запчастей: Россия вытаскивает из моря «утопленников» 1 31.05.2022, 12:06

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Черноморский флот РФ понес значительные потери от ВСУ.

Россияне пытаются поднять со дна моря свою технику, которую потопили Вооруженные Силы Украины возле Змеиного. Вероятно, оккупантам не хватает запчастей, которыми они планируют восстановить свой флот.

Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Она подтвердила, что россияне на острове Змеином поставить средства ПВО во избежание опасности для своих кораблей от того оружия, которое может применить Украина.

Кроме того, оккупанты сейчас пытаются поднять с моря "утопленников", которых с помощью байракторов уничтожили наши ВСУ вокруг острова Змеиный.

"Это значит, что им не хватает запчастей, с помощью которых они хотят восстановить флот… Мы видим эти попытки россиян поднять свои утопленные корабли и сделаем все, чтобы эти усилия были напрасны",– подчеркнула Наталья Гуменюк.

К слову, в начале мая около Змеиного Вооруженные Силы Украины уничтожили 2 российских катера типа "Раптор" с помощью беспилотника Bayraktar. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео момента уничтожения российских катеров.

Предыдущие удары по оккупантам на Змеином:

1 мая наши герои совершили очередную атаку позиций российских оккупантов на острове Змеиный. Меткость наших воинов нанесла врагу немалые потери.

27 апреля украинские бойцы нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеиный. ВСУ также ликвидировали оккупантов и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Отметим, что в настоящее время Россия продолжает совершать провокации в акватории Черного моря. В частности, страна-агрессор осуществляет информационные вбросы о фейковых "гуманитарных коридорах" и продолжает наращивать свои силы на Змеином.

Хотя в Одесской ОВА успокаивают, что количество "Гарпунов", полученных Украиной от западных партнеров, может потопить весь Черноморский флот России.

А министр обороны Алексей Резников уверен, что братство "Гарпунов" и украинских "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, а также защитить Одессу.

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