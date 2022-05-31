Белорусы в Латвии: Ипотека под 2% — это реально 31.05.2022, 12:19

Наши земляки рассказали, сколько стоит жизнь в столице балтийской страны.

В 2018 году витеблянин Александр Либер вместе с супругой переехал в Ригу по программе репатриации. За это время он обустроился на новом месте и даже приобрел собственную квартиру, а в его семье родился первенец. «Главное, по чему скучаю в Беларуси, — наши озера и леса», — говорит парень, подчеркивая, что в целом жизнью в новом городе доволен.

Журналисты zerkalo.io пообщались с белорусом о быте его семьи, месячном бюджете и о том, сколько денег нужно для комфортной жизни в столице Латвии.

От съемной «двушки» до собственной «трешки» в центре

— Программа репатриации в Латвии, как и в любой другой стране, предполагает, что ты едешь жить туда, где твои корни, — начинает рассказ Александр. — Я давно искал возможность для отъезда из Беларуси и узнал, что Латвия для репатриантов предоставляет объективно хорошие возможности. Мой прадедушка — этнический латыш, а потому оформить документы нам не составило труда. Вместе с супругой сделали это буквально за полгода, и в ноябре 2018-го мы отправились в Ригу, где и живем до сих пор.

Никакого «разведывания обстановки» супруги не устраивали — просто собрали вещи и отправились в столицу Латвии. Александр признает, что заметно переживали, ведь ехали по сути в неизвестность. Успокаивал только вид на жительство, который выдали паре, — он позволял им сразу же устраиваться на работу или открывать собственный бизнес. В повседневных вопросах они имели практически равные с гражданами Латвии права. Самому Александру на тот момент было 32 года, его жене — 29. Мужчина оставил работу в туристической отрасли (вышел из состава учредителей одной из фирм), женщина в Беларуси была дизайнером. С собой взяли только запас денег на первое время.

По приезде пара заселилась к своим знакомым — те разрешили пожить у них несколько дней на время поисков собственного жилья.

— Найти жилье в Латвии — совсем не проблема, — утверждает собеседник. — Это не перегруженный Вильнюс, где «однушки» по 800 евро сдают. В этом смысле Рига очень комфортная. Легко найти как квартиры в историческом центре (старые, с настоящими каминами, или фактически новые дома «в старых стенах» после капитальной реконструкции), так и привычные нам панельки где-нибудь на периферии. Причем цены на любое жилье достаточно адекватные. После начала войны ситуация с недвижимостью усложнилась, но не так критично как, скажем, в Польше. Цены выросли, но в целом рынок аренды пока спокойный.

Во время поисков пара наткнулась на объявление о сдаче квартиры буквально в доме по соседству с приютившими их знакомыми. Ее по итогу и выбрали — «двушка» была опрятной и находилась почти в центре города.

— Это был привычный нам пятиэтажный «хрущ», но хороший, — рассказывает Александр. — С косметическим ремонтом, замененными окнами. С другой стороны, запахи в подъезде были тоже привычные — постоянно пахло то ли котлетами, то ли лыжной мазью, то ли капустой, как у Бродского.

Обошлась квартира в 370 евро в месяц без «коммуналки», летом «жировки» выходили примерно в 80 евро, зимой — около 150. Договор сразу заключили на год (такое требование обычно есть у большинства собственников на Западе), а по факту прожили в ней больше двух лет. При этом Александр отмечает, что суммарная стоимость коммунальных услуг за это время сильно «скакала» — особенно заметно это стало с ростом цены на газ. Собеседник считает, что еще острее это проявится во время следующего отопительного сезона.

— В таких случаях оплата может вырасти не на 10 евро в месяц, а сразу на 100, — говорит он. — Кстати, насколько я знаю, наша бывшая квартира теперь сдается уже за 450 евро.

В июне 2021-го семья переехала в новую квартиру — на этот раз собственную. Одной из главных причин для смены места жительства стало рождение ребенка — 1,5 года назад у супругов родился сын, назвали малыша Йозефом.

— Не могу сказать, что у нас сразу были планы по покупке жилья, — вспоминает Александр. — Просто с рождением ребенка поняли, что «двушки» нам уже не хватает, а 370 евро плюс коммунальные — не так и мало, и может быть выгоднее иметь собственное жилье. А еще хотели жить в самом центре. Прикинули по деньгам и поняли, что квартира, которую мы хотим, в аренду стоила бы 600−700 евро (на тот момент, а сейчас уже — больше 1000 евро), плюс коммуналка на такой метраж — около 200−300. Поэтому начали узнавать информацию, просматривать варианты по ипотечным кредитам, смотреть квартиры.

Помогло супругам агентство недвижимости, основатель которого — белорус.

— Я сходил в офис, пообщался с ним, узнал, как в Латвии обстоят дела с покупкой жилья, — говорит собеседник. — Очень волновался: зная белорусский новостной фон, привык, что покупателей «недвиги» постоянно кто-то хочет обмануть: или банк захочет снять какой-то бешеный процент, или застройщик окажется не самым добросовестным.

Однако семью убедили, что никаких проблем не будет. В итоге Александр с супругой выбрали понравившуюся квартиру и подали заявку на ипотечный кредит в три банка. В одном получили отказ, в другом белорусов не устроили условия, а вот третий оказался «в самый раз». Уже через полтора месяца после того, как семья решилась на покупку, Александр забрал ключи от квартиры.

— Оказалось, что ипотека под 2% в Европе — это реально, — улыбается он. — Правда, пришлось еще полтора месяца подождать, пока квартиру окончательно сдадут — это реновированный дом в самом центре города, и когда мы его выбрали, там все еще заканчивали ремонт. Условно говоря, ждали пока строители прикрутят плинтусы и приберутся.

Само жилье обошлось семье примерно в 120 тысяч евро, 20% из которых они заплатили из своих денег. Плата для семьи по ипотеке за трехкомнатную фактически новую квартиру в месяц — 300 евро. Кстати, изначально дом 1890 года постройки и находится на одной из улиц исторического центра, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

То, что у семьи нет латвийских паспортов, а только виды на жительство, преградой для выделения ипотечного кредита не стало. По словам Александра, некоторые белорусские семьи действительно сталкивались с недоверчивым отношением от местных банков, однако это было лишь поводом для более высокой ставки по кредиту — к примеру, не 2%, а 2,2%.

— Своей квартирой мы очень довольны, — говорит Александр. — Единственный минус жизни в центре Риги — слишком много соблазнов. Очень трудно выйти из подъезда и не купить булочку или не сходить за вкуснейшим бейглом через дорогу. А еще — бары через каждые полтора метра. Поэтому учимся себя сдерживать и ведем скрупулезный подсчет расходов. С другой стороны, не нужно тратиться на такси, чтобы доехать до центра — гуляем здесь пешком или в крайнем случае берем самокат.

«Больше всего скучаем по «Витьбе»

До пандемии семья ездила на больше «закупы» раз в неделю. С приходом коронавируса пришлось переучиваться на покупки онлайн — и по итогу пара так к ним привыкла, что и сейчас продолжает заказывать продукты только в интернете.

— Крупные местные сети — Rimi и Maxima — быстренько переделали свои сайты и приложения, отработали схему доставки — и сейчас закупаться онлайн в Риге очень удобно. С определенной суммы доставка становится бесплатной, привозят все к двери в бумажных пакетах. Если нужна срочная доставка, то и она стоит недорого — кажется, 2,50 евро, — рассказывает Александр. — Заметили, что траты в магазинах даже стали меньше — наверное, потому что теперь делаем меньше спонтанных эмоциональных покупок.

Средний чек на доставку продуктов у семьи Либер — 100 евро. Такие «закупы» супруги делают примерно раз в 7−10 дней, в зависимости от расходования еды. В месяц же, соответственно, выходит около 400 евро.

Александр отмечает, что после переезда гастрономические пристрастия семьи заметно трансформировались. Причина — в доступности и дешевизне товаров, которые в Беларуси нередко считаются премиальными. На первом этапе, говорит Александр, даже объедались тем, что в нашей стране купить трудно, но потом успокоились.

— Здесь, например, очень доступные сыры — та же горгонзола или бри. А еще очень много продуктов, которые можно купить дешевле по акции. Другой важный момент — доступность фермерских продуктов, их легко отличить по специальным этикеткам. Например, яйца берем подороже — как утверждается, без антибиотиков. Стоят на евро больше, чем обычные, но нам так спокойнее. То же самое с курицей, другими товарами. В общем, можем позволять себе питаться, как мы думаем, качественнее, но не сильно дороже.

Также в рационе семьи объяснимо стало заметно больше рыбы и морепродуктов. Филе лосося супруги покупают сразу килограммами — часть съедают сразу, часть замораживают. Такая доступность привела к тому, что пара покупает гораздо меньше мяса.

— Свинину мы вообще перестали есть. В Латвии в этом нет необходимости, потому что есть говядина и индейка, которые стоят практически столько же, а по «вредным» жирам гораздо лучше. Тебе не нужно ехать черт знает куда, чтобы купить говядину — сталкиваемся с этим сейчас, когда пытаемся заказать продукты бабушке в Витебске. Такое ощущение, что в Беларуси коров нет. В общем, стали есть больше рыбы, овощей и почти исключили потребление полуфабрикатов. Месяц за месяцем пришли к тому, что корзина на «закупах» у нас всегда примерно одинаковая.

При этом от привычной кухни отказываться тоже не пришлось — вот только условную картошку (ее особенно любит сын) семья покупает бельгийскую, а селедку — местную или финскую.

— Единственное, чего нам действительно не хватает, так это продуктов фабрики «Витьба», — улыбается собеседник. — Каждый раз, как кто-то едет из Беларуси в Латвию, просим захватить подушечек и вафель. Тут есть аналоги, но это не то.

С рождением ребенка расходы… упали

Появление ребенка, по словам Александра, вообще никак не сказалось на семейном бюджете. По крайней мере, на этапе когда не нужно платить за детский сад, какие-то развлечения или интересы сына. Исключение — ситуации, связанные со здоровьем.

— Да даже больше денег стало! Сейчас много времени проводим с сыном — соответственно, меньше средств уходит на собственные развлечения и отдых. Раньше легко на субботнюю тусовку в баре могли потратить 100−120 евро, заказать какую-то ленивую еду вроде пиццы. В итоге за месяц это становилось заметной статьей в расходах. На сэкономленное покупаем мебель и все, что и пристало семье, — смеется Александр. — Так что ребенок держит в тонусе и воспитывает нас.

При этом семья уже задумывается и про будущее — все-таки детский сад не за горами. По словам Александра, в этом вопросе в Латвии все неплохо. Причем муниципалитет покрывает как часть расходов молодых семей на детские сады, так и может частично профинансировать услуги няни, если они нужны.

— Читателей еще может заинтересовать вопрос родов, — замечает собеседник. — Тут все просто: как наблюдение у врача-акушера на протяжении всего период беременности, так и сами роды были для нас бесплатными. Причем в любой момент доктору можно написать в WhatsApp за консультацией, медкарта — тоже электронная. Условия в роддоме очень хорошие: техника вся современная, питание качественное, персонал приветливый. Да и вообще нас поразило очень человеческое отношение — нет ощущения, что что-то у медиков нужно просить, заискивать. Проще говоря, чувствуется, что рождение детей государство приветствует — у нас не было ни малейшего стресса за все девять месяцев.

От еще одной обычно прожорливой части расходов — автомобиля — семья сознательно отказалась. Хотя в Беларуси машина была важной частью их жизни. По словам Александра, редкие поездки на такси или каршеринге выходят выгоднее, чем иметь собственный транспорт. Тем более, что в центре, где они живут, дорогая стоянка — цена парковочного места может доходить до 150 евро в месяц. На одежду семья в пандемию также почти не тратилась. Сейчас возвращаемся к прежнему ритму, и расходы на одежду опять растут.

Юрмала, «богемная» жизнь и тоска по белорусским озерам

Каршеринговые авто Александру и его супруге пригождаются, когда они выезжают на отдых — например, в Юрмалу. Хотя, по словам собеседника, не проблема доехать в этот город на электричке или такси. Это весьма популярное среди местных место, куда приезжают вообще все. Прогуливаясь по местным пляжам, можно встретить российского бизнесмена и общественного деятеля Евгения Чичваркина или американского актера Джона Малковича, который сейчас работает в театре «Дайлес» в Риге. Поездки в Юрмалу и походы в местные рестораны Александр даже называет элементом латвийского культурного кода.

— А вот по чему сильно скучаю, так это по нашим лесам и озерам, — говорит мужчина. — В Латвии все это тоже, конечно, есть, но это не то. Море — оно у нас уже вот тут (показывает на шею). Озера есть в Латгалии (регион возле границы с Беларусью), но скучаем по нашим. Еще некоторым белорусам, особенно минчанам, здесь не хватает простора и массовости тусовок, но нам, витеблянам, все привычно.

Вообще же, по словам мужчины, в период пандемии с развлечениями в Риге все было плохо. Латвийские локдауны были по-настоящему жесткими — несколько раз закрывались вообще все общественные заведения. Сразу после открытия, говорит Александр, они переполнялись людьми, а вслед за ними рос и уровень заболеваемости, что приводило к очередным волнам ограничений. По этой причине свободное время семья проводит в основном дома. Главные расходы — подписка на музыкальные и стриминговые сервисы, связь, а также интернет. На эти цели у семьи в месяц уходит около 200 евро.

— Сейчас все уже, конечно, открыто, мы часто гуляем, Рига приходит в привычный для себя ритм, на это приятно смотреть. Важное развлечение для рижан — это еда. Зимой этого нет, но вот в теплые сезоны тут постоянно проходят какие-то кулинарные фестивали, базары, ярмарки. Бывает, что в ресторанах или барах бронировать столик на субботу нужно уже в четверг. Долгими вечерами сидеть в заведениях за общением с друзьями, потягивая пиво и ковыряя рыбу, — это рижская история. Посиделки с устрицами и шампанским — со стороны выглядит, наверное, как какая-то богема, но среди местных это и правда повседневность.

А еще в Латвии семья стала, как говорит собеседник, «экофанатами». В стране множество обустроенных мест для пеших прогулок на природе — «что-то вроде нашей Ельни, но с более качественной инфраструктурой». Да и море, от которого семья уже подустала, бывает разным — и если в Рижском заливе им уже не так интересно, то вот отъехав чуть дальше от столицы, можно увидеть прекрасные пейзажи.

— Вообще для меня Рига по удобству для жизни — это город на 10 баллов из 10. Единственная инфраструктурная проблема, о которой я знаю, меня особо не касается — это качество дорог. Я-то не переживаю по этому поводу, но нарекания таксистов слышу постоянно. Еще некоторым не нравится погода — из-за моря она здесь очень изменчивая: в течение пары часов можно и солнце увидеть, и дождь, и град. В целом бывает холодно и мрачно, так что для депрессивно настроенных людей это точно не лучшее место. Ну, и белорусов может волновать вопрос нашей диаспоры: здесь она очень маленькая по сравнению с Литвой или той же Польшей, так что найти друзей-земляков может быть непросто. В рижских чатиках белорусов состоит по несколько десятков человек.

Примерные расходы семьи в месяц:

Кредит на квартиру — 300 евро;

Коммунальные услуги — 200 евро;

Покупки в магазине — 400 евро;

Связь, интернет, подписки на сервисы — 200 евро;

Развлечения в пандемию — 0 евро;

Развлечения сейчас — 200 евро.

Итого — около 1100−1300 евро на семью из двух взрослых и ребенка.

— Сколько нужно для комфортной жизни? Конечно, зависит от человека и его потребностей. Условных 2000 евро в Риге достаточно, чтобы жить так, как нравится, и еще что-то откладывать. Имея на семью 2500 евро, полагаю, можно жить вообще беззаботно. То есть, если каждый супруг зарабатывает по 1000—1500 евро «чистыми», можно ни в чем себе не отказывать.

Где белорусы — там стартап

В Беларуси Александр был учредителем в турфирме, а перед отъездом вышел из состава владельцев. В Латвии мужчина организовал бизнес в той же туристической сфере — недавно Латвийское агентство инвестиций и развития присвоило ему статус стартапа. Речь о проекте visato.me, помогающем индивидуальным пользователям путешествовать, а корпоративным — ездить в командировки и релоцировать команды.

— Если коротко, то мы делаем маркетплейс иммиграционных и визовых ассистентов, которые сейчас оказались крайне востребованы, так как визы получить стало сложнее из-за большого числа правил, — поясняет Александр. — Если люди и раньше не всегда могли верно заполнить анкету и собрать пакет документов, ценой чего мог стать отказ в визе, то сейчас условий стало еще больше. Для решения этого вопроса можно зайти на наш сайт и оставить заявку, указав, куда человек хочет поехать, с какой целью и другие детали. После этого система подыщет подходящего эксперта, который напрямую свяжется с клиентом. Если клиент будет заинтересован покупкой его услуги, то наш сервис получит комиссию. Правда, с началом войны мы вынуждены были приостановить работу, так как все эксперты перегружены: возможностей открыть визу стало меньше, а желающих — в десятки раз больше. К тому же мы приостановили работу на российском рынке и приняли выжидательную позицию: анализируем ситуацию, перестраиваем свою модель. Вы сами знаете, насколько сложно сейчас не то что открыть визу, а хотя бы записаться на подачу документов в визовый центр. В таких условиях работать стало очень тяжело, и мы решили не спекулировать на человеческих проблемах, а просто подождать, пока ситуация как-то стабилизируется.

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