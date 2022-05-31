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Что происходит в «непростом» дачном поселке под Минском?

  • 31.05.2022, 12:32
Что происходит в «непростом» дачном поселке под Минском?

Респектабельные соседи и участки по 15 соток.

Продолжаем изучать дачные поселки рядом с Минском и в этот раз направляемся в сторону Волковичского водохранилища, более известного как Птичь. В этих местах расположены десятки разнообразных садовых товариществ. В парочку из них и заглянули журналисты realt.by. Сегодня в нашем фокусе — новое респектабельное СТ «На Птичи» и уже обжитое традиционное СТ «Солнечное-88».

«Все вопросы по благоустройству дорог и территории общего пользования решаются быстро и без проблем»

Сперва держим путь в свежее садовое товарищество «На Птичи». Оно находится в 10 километрах от МКАД. Несколько минут едем в потоке автомобилей по брестской трассе, проезжаем водохранилище и уже через пару мгновений сворачиваем налево.

Этот относительно дачный поселок расположен прямо у железнодорожной станции «Птичь». От электрички до входа в садовое товарищество — рукой подать.

На въезде в садовое товарищество все строго — автоматические ворота, видеонаблюдение и охранник. Тем не менее, мы попадаем внутрь.

Всего в дачном массиве — 149 участков. Судя по размеру домов и «огородов», это — не классические «6 соток». Размеры наделов тут составляют хорошие 15 соток.

Дороги в поселке уже везде проложены и подсыпаны, но хорошим асфальтом это пока не назовешь. Вероятно, собственники ждут, пока закончатся основные стройки, чтобы дороги не повредила тяжелая техника. Нормальные тротуары в поселке встречаются только у готовых домов.

Вообще, в данный момент садовое товарищество (а точнее сказать — полноценный коттеджный поселок) напоминает большую стройку. Отовсюду доносится шум строительных работ, мимо проезжают груженые автомобили, а вокруг одновременно растут вширь и ввысь десятки разнообразных домов.

Впрочем, так как возраст этого дачного поселка уже превысил 10 лет, есть на пяти улицах товарищества и готовые дома. В большинстве своем — это одно или двухуровневые коттеджи из блоков. Но если побродить по окрестностям, то можно встретить несколько традиционных усадеб из бруса и парочку их антиподов (современных строений из стекла и бетона).

Проезжая по поселку, замечаем знакомые желтые таблички — ага, значит, с газом тут все в порядке.

Направляемся в конец товарищества и натыкаемся на детскую площадку. Общая территория, честно говоря, не выглядит ухоженной. Детский городок так живописно зарос одуванчиками, что мы еле пробираемся к горкам и песочнице. Скорее всего, детей в поселке пока еще не так много. Да, и вероятно, размеры участков позволяют хозяевам поставить игровые комплексы у себя во дворе. Рядом с детской площадкой возводится еще-что-то спортивное. Возможно, с открытием «второй очереди» общественной инфраструктуры тут будет веселее.

Крайние участки товарищества тоже пока не застроены. К слову, один участок сейчас продается. За 14 соток в элитном садовом товариществе рядом с Минском просят 30,7 тысячи долларов. В описании упомянуты «удачное месторасположение, асфальтированные подъездные пути, респектабельные соседи и то, что все вопросы по благоустройству дорог и территории общего пользования решаются быстро и без проблем».

Путешествуя по поселку, замечаем вот этот строящийся дом с панорамными окнами. Он стоит на краю товарищества, и вероятно вид на луг и лес отсюда будет просто топ. По-хорошему завидуем его будущим жильцам.

В целом, на улице и на участках, где еще нет заборов, сегодня можно встретить только строителей. Они заняты делом и не очень словоохотливы. Дают понять, что люди тут строятся непростые. Позже от знакомых риэлтеров мы узнаем, что публика тут по большей части — действительно особенная. Участки принадлежат в том числе бывшим и действующим чиновникам, а также военным.

Что касается местных жителей, то почти все готовые дома окружают высокие и порой не очень гостеприимные ограждения. Вероятно, традиционному дачному общению через забор тут предпочитают интеллигентную дистанцию. Спешим откланяться и мы.

«До Малиновки — 5 минут, а если лень, то автолавка приезжает»

Для полноты картины решаем посетить и находящееся рядом садовое товарищество «Солнечное-88».

Правда, если по карте оно находится буквально через поле, то на деле — нам пришлось делать огромный крюк. Из-за дождей короткий путь оказался размыт, а до ближайшего разворота на брестской трассе пришлось ехать несколько километров. Вновь проезжаем Волковичское водохранилище. Раз уж так, то уточним, что от дачного поселка «На Птичи» до него − около 2−3 километров: вполне преодолимое расстояние пешком или на велике.

Наконец, ныряем в нужный поворот и сразу же окунаемся в удивительную атмосферу − зеленые джунгли, традиционные милые домики, невысокие заборчики, цветущие сады.

Вообще, в этих местах под Минском, рядом с биологическим заказником «Прилукский», располагаются сразу несколько садовых товариществ. На одной территории, соседствуют деревня Ходаково и такие СТ, как «40 лет октября», «Ходаковская надежда», «Цветущий сад», «Садовод», «Птичь» и «Солнечное-88». По последнему мы и решаем прокатиться. Тем более, тут сейчас продается несколько дач и участков.

Проходящая мимо местная жительница говорит, что поселок этот − хороший: рядом остановка электрички (от Института культуры — всего 5 остановок), летом приезжает автолавка, неподалеку останавливается маршрутка, до «Малиновки» − буквально 5 минут. Что касается водохранилища Птичь, то до него отсюда чуть дальше — около 5 километров. Но на велосипеде доехать − не проблема.

Среди дач, которые можно купить прямо сейчас − вот этот садовый дом 1990 года постройки. Это — брус, частично обшитый кирпичом и деревом. Общая площадь дома — 136 «квадратов». Вода − скважина и сезонная, канализация − местная. На каждом этаже имеется санузел. К даче примыкает ровный земельный участок в 10 соток. На участке есть баня, гараж, сарай, мангал и зона отдыха, высажены плодоносные деревья, туи, ель. Дом продается за 55 тысяч долларов.

Также в «Солнечном-88» сейчас продается два участка. За вот этот площадью 10 соток просят 25,9 тысячи долларов, а за вот этот площадью 4 сотки — 7,8 тысячи долларов.

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