«Один смелый белорус напугал всю хунту» 31.05.2022, 12:30

Зельцер сделал то, что должен делать мужчина в таких ситуациях.

Сегодня начинается так называемый суд над вдовой Андрея Зельцера – Марией Успенской. Все приготовления свидетельствуют о предрешенности дела (впрочем, тут ничего нового). В частности, речь о том, что Успенскую уже готовят к тому, чтобы поместить в психиатрическую больницу, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Но есть еще одно крайне любопытное обстоятельство. Успенская проходит по статье 139 ч.2 - убийство. Здесь нужно напомнить, что погибший Дмитрий «Нирвана» Федосюк – сотрудник КГБ. Согласно Закону «Об органах государственной безопасности», он являлся военнослужащим.

В таком случае возникает вопрос: почему к Успенской не применяется специальный состав, а именно статья 362 УК РБ – «Убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего»?

Версий может быть много, но мы выскажем свою.

Во время следствия Успенская настаивала на том, что ее муж стрелял в бандитов. В это версию ложится звонок в милицию, куда семья звонила дважды. Тут работает интеллектуальный момент квалификации: Успенская видела, что муж защищает свой дом, совершая убийство человека, но не знала, что человек - сотрудник. И подтверждается это записью звонка в 102, опубликование содержания которого (наряду с видео с ее телефона) ответило бы на многие вопросы.

Однако хунте зачем-то понадобилось фальсифицировать видео, а также прятать другие доказательства и саму Успенскую в психиатрической больнице.

Напрашивается вывод, что даже следствие не посчитало возможным квалифицировать ее действия по статье «убийство сотрудника». И все попытки пропаганды сделать из Андрея Зельцера и его супруги Марии Успенской хладнокровных убийц ради хайпа становятся несостоятельными. Сотрудники были без формы, не представлялись и проникали в жилище незаконно.

Зельцер сделал то, что должен делать мужчина в таких ситуациях – защищал свое жилище. И это яркий пример, как один смелый белорус напугал всю хунту. Теперь ее представители ездят на вызовы исключительно в полном обмундировании. Но это только начало. Оглядываться придется еще долго. Ничто не забыто, а герои не умирают.

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