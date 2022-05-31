В Беларуси затухает потребительское кредитование 1 31.05.2022, 13:09

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Белорусские банки сообщили о задолженности физлиц по кредитам в 2022 году.

По этим данным ясна расстановка сил в потребительском и жилищном сегментах, пишет banki24.by.

На 1 мая 2022 года задолженность физлиц по банковским кредитам (без банков в стадии ликвидации) составила 16,328 млрд BYN в эквиваленте. Эта сумма недалека от максимума обязательств, который отмечался 1 января (16,470 млрд BYN).

На отчетную дату 99,89% от всего долга было номинировано в белорусских рублях. Такая большая доля рублевых заимствований связана с тем, что в Беларуси более 10 лет подряд ограничено кредитование физлиц (кроме ИП) в иностранной валюте.

Две основных разновидности кредитов населению в официальной статистике – это кредиты на потребительские нужды и кредиты на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья (жилищные кредиты).

Поскольку потребительские кредиты обычно имеют меньший период до погашения, чем жилищные, на отчетную дату они были целиком номинированы в BYN-рублях. Значит у более «длинных» жилищных кредитов еще есть валютная компонента (7,0 млн USD в эквиваленте).

На 1 мая 2022-го задолженность физлиц по потребкредитам составила 4,935 млрд BYN. Сравните: на 1 января 2022-го она была равна 5,242 млрд BYN, а на 1 мая 2021-го – 5,288 млрд BYN.

За 4 месяца 2022 года размер задолженности сократился на 306,5 млн BYN, тогда как в январе-апреле 2021-го задолженность упала на 263,7 млн BYN. Ставки по новым потребительским кредитам в настоящее время могут достигать 29,99% годовых.

Справочно: локальный максимум задолженности по кредитам на потребительские нужды отмечался на 1 сентября 2020 года и составил 5,884 млрд BYN. В 2020 году произошло ослабление BYN-рубля, и белорусы пытались смягчить негатив, набирая кредиты в надежде на обесценение долга через рост цен.

Снижение задолженности как правило указывает, что банки выдают новые кредиты на меньшие деньги, чем пользователи кредитов выплачивают по ранее открытым линиям.

К 1 мая 2022-го объем задолженности по жилищным кредитам составил 11,214 млрд BYN и это новый рекорд обязательств физлиц. На 1 января 2022 года физлица были должны банкам 11,041 млрд BYN, на 1 мая 2021 года – 10,201 млрд BYN.

Несмотря на обновление максимума по сумме «жилищного» долга физлиц, приросты задолженности в текущем году оказались заметно скромнее, чем в 2021-м.

Так, за январь-апрель 2022 года размер задолженности увеличился на 173 млн BYN, тогда как в 2021-м по итогам 4 месяцев наблюдался рост на 257,4 млн BYN. Вероятно, в данном случае свою роль сыграл осторожный подход банков на фоне ситуации в экономике региона.

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