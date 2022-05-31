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ЕС отключает Сбербанк от SWIFT: что это означает

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  • 31.05.2022, 13:14
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ЕС отключает Сбербанк от SWIFT: что это означает

Тяжелые санкции против финансового сектора РФ уже действуют.

Лидеры Евросоюза согласовали отключение от международной платежной системы SWIFT еще трех российских банков, в том числе крупнейшего кредитора России Сбербанка. Об этом сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

Он отметил, что шестой пакет санкций Евросоюза включает жесткие меры, в том числе "десвифтинг крупнейшего российского банка — Сбербанка".

В свою очередь, в российском банке заявили, что отключение от SWIFT не окажет на них существенного влияния — ведь самые тяжелые санкции и так уже введены, пишет liga.net.

"Основные ограничения уже действуют. Отключения от SWIFT не изменяют текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме", — заявила пресс-служба банка в комментарии российскому РБК.

Сбербанк под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии.

Под давлением санкций Сбербанк продал свою "дочку" в Казахстане.

В мае 2022 года российский Сбербанк заявил, что покидает Лондонскую фондовую биржу.

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