«Адмиралы будут сидеть»: оккупант рассказал отцу о «побеге» с войны 1 31.05.2022, 13:16

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Украинская разведка перехватила новый разговор.

Российские оккупанты обсуждают способы скорейшего возвращения из войны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, публикуя запись перехваченного разговора одного из захватчика с отцом.

На записи отец объясняет своему сыну-оккупанту, как можно быстрее вернуться домой:

"Если снова начнут уговаривать. Там просто ребята… звонили им. Говорили, что полк расформировали. Посадили многих. Кого в комендатуру, кого в прокуратуру. Не верьте этим сказкам вообще. "Садите" говори и все".

В ответ оккупант соглашается и заявляет, что никаких бумаг не будет подписывать. По его словам, он сам понимает ситуацию и не собирается продлевать действующий контракт:

"Да, я знаю, не волнуйся. Мне оно не нужно. Говорю, ничего не подпишу. Никуда меня не повезут. Повезут – п…ы получат. Будут сидеть. И будет у него звание не адмирал, а ниже моего. "Петух" на зоне будет".

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