«Марионетка Лукашенко представил свою землю как плацдарм для армии России»3
- 31.05.2022, 13:20
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Украинский Чернигов разорвал дружеские отношения с Гомелем.
Украинский Чернигов разорвал дружеские отношения с белорусским городом Гомель.
Решение утверждено на сессии 31 мая, сообщает местный телеканал.
— Я хочу отметить, что история показала, что украинцы были способны понять те преступления, что совершили нацисты. Мы забирали «немецко», а оставляли фашистские/нацистские, прощая немецкий народ, который признал ошибки своих дедов.
Я уверен, когда мы победим в этой войне, новые лидеры демократической Беларуси извинятся от имени своего народа. Я убежден, что мы будем дружить, но не в этот период, когда путинская марионетка Лукашенко представил свою землю как плацдарм для армии России. На сегодняшний день любые отношения с враждебной страной недопустимы, — сказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.