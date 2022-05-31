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«Марионетка Лукашенко представил свою землю как плацдарм для армии России»

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  • 31.05.2022, 13:20
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«Марионетка Лукашенко представил свою землю как плацдарм для армии России»
Фото: Саша Гусов

Украинский Чернигов разорвал дружеские отношения с Гомелем.

Украинский Чернигов разорвал дружеские отношения с белорусским городом Гомель.

Решение утверждено на сессии 31 мая, сообщает местный телеканал.

— Я хочу отметить, что история показала, что украинцы были способны понять те преступления, что совершили нацисты. Мы забирали «немецко», а оставляли фашистские/нацистские, прощая немецкий народ, который признал ошибки своих дедов.

Я уверен, когда мы победим в этой войне, новые лидеры демократической Беларуси извинятся от имени своего народа. Я убежден, что мы будем дружить, но не в этот период, когда путинская марионетка Лукашенко представил свою землю как плацдарм для армии России. На сегодняшний день любые отношения с враждебной страной недопустимы, — сказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

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