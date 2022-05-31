Ритуальный звонок 2 Эль Мюрид

31.05.2022, 13:21

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Эль Мюрид

Эрдоган просто поставил Путина перед фактом.

Эрдоган провел с Путиным переговоры по телефону. В беседе турецкий президент заявил, что есть необходимость создать зону безопасности на севере Сирии вглубь на 30 км.

Вообще-то, целью Турции является создание сплошной буферной зоны вдоль всей границы. Во-первых, это территория, куда будут "сброшены" сирийские беженцы, живущие на турецкой территории (кстати говоря, в период с 11 по 22 год в Турции у сирийских беженцев родилось 770 тысяч младенцев — так что можно себе представить общее их количество). Во-вторых, буферная зона — зона безопасности, которой турки огораживаются от разных неожиданностей: от разных партнеров, желающих захватить сирийскую границу и шантажировать турок беженцами, до сирийских курдов, которые по факту получили свою независимость и теперь точно не вернутся в ситуацию до войны.

Эрдоган провел уже три военные операции под решение этой задачи, сейчас пришло время для четвертой. Скорее всего, потребуется и пятая.

Время как нельзя более удачное: партнер и друг Владимир наглухо завис в украинском конфликте и не представляет ни малейшей угрозы. Скорее, наоборот — теперь в свете быстро сокращающейся российской армии можно диктовать все более жесткие условия. По всей видимости, Эрдоган просто поставил Путина перед фактом, не особо интересуясь его мнением на этот счет. Просто этикет требует, а потому ритуальный звонок и состоялся.

Мюрид Эль, t.me

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