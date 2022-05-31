Дом недалеко от озера в Нарочанском крае выставили на торги за «смешную» цену 4 31.05.2022, 13:29

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Аукцион состоится 1 июля.

Нарочский сельский исполнительный комитет ищет новых хозяев для пустующего дома в деревне Слуки. Заброшенная деревянная хата с бутовым фундаментом выставлена на торги по символической стоимости. Информация о предстоящем аукционе появилась в газете «Звязда», передает realt.by.

Предмет торгов − одноэтажный, одноквартирный жилой дом под номером 12, расположенный в деревне Слуки Мядельского района Минской области.

Площадь строения — всего 25,8 «квадрата». Фундамент дома — бутовый, материал стен — бревно, крыша — шифер, отопление − печное.

Из благ цивилизации до этой деревенской хаты дошло только электроснабжение, да и то сейчас отключено. А вот водопровода, канализации и газа тут никогда не было.

Состояние заброшенного дома, конечно, вызывает вопросы. Степень его физического износа по официальной информации составляет 54%. Актуальных фотографий строения нет. Найти следы дома на карте также не удалось. В общем, потенциальным покупателям придется либо ехать изучать местность самим, либо беспокоить Нарочский исполком.

Что касается деревни Слуки, то о ней сведения следующие. Этот небольшой населенный пункт состоит из одной улицы и двух десятков домов. Его главная особенность (он же — жирный плюс) — близость к живописному озеру Мядель и главной туристической стоянке на нем. В окрестностях деревни расположено несколько усадеб, принимающих туристов.

Аукцион при наличии заявителей состоится 1 июля (в 11.00) в агрогородке Нарочь.

Начальная стоимость участка с пустующим домом − 1400 рублей.

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