закрыть
31 мая 2022, вторник, 17:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские контрактники притворяются ранеными и бегут домой

2
  • 31.05.2022, 13:33
  • 3,828
Российские контрактники притворяются ранеными и бегут домой

Больше всего недовольны те, кто недавно подписал краткосрочные контракты.

Сколько бы штабные офицеры ни обещали исправить ошибки с начислениями, захватчики ежемесячно недополучают немалые средства. Поскольку обман с выплатами происходит на фоне заявлений о постоянном повышении "боевых", это еще больше раздражает российских военных.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, больше всего недовольства выражают те, кто недавно подписал краткосрочные контракты. Ведь таким "добровольцам" обещали просто безумные по российским меркам выплаты.

В своих рекламных бордах, а также в военкоматах российским мужчинам обещали 250 тысяч рублей зарплаты и платить по 15 тысяч в сутки за участие в боевых действиях.

Россияне почти в безвыходном положении

Активная рекламная кампания помогла России частично решить проблему нехватки личного состава, однако с каждым днем количество желающих подписывать краткосрочные контракты и ехать на войну все же уменьшается.

При этом необходимость армии захватчиков в людях постоянно растет. Ведь защитники Украины постепенно "перемалывают" агрессоров, а для выполнения путинских задач генералы должны забрасывать в жернова войны новую и новую живую силу.

Российские срочники и контрактники, оказавшиеся в зоне боевых действий в Украине, находятся фактически в безвыходном положении. Официально разорвать контракт, находясь непосредственно на фронте, они не могут. Им постоянно промывают мозги и запугивают ответственностью за дезертирство.

Кроме того, реалии службы в российской армии оказались для многих наемников совсем не такими, как в рекламных брошюрах. Путинская "спецоперация" – это не победоносный поход по украинской территории, а кровь, смерть, страх и разрушение.

Понимая, что большинство солдат никуда не денется с передовой, в министерстве обороны не стесняются не выполнять условия контрактов. Захватчикам не платят деньги в полном объеме.

В середине мая российские захватчики получили свою третью за время войны зарплату. Воевавшие с 24 февраля уже не ожидали увидеть на карточных счетах обещанные суммы. Для недавно прибывших на войну подобные поступления стали сюрпризом. Как выяснилось, все обещания Дворникова об увеличении боевых до 15 тысяч в сутки оказались просто фейком. За день участия в боях оккупанты получили всего лишь по 3,5 тысячи рублей.

Некоторые контрактники-новички вообще начали задавать себе вопрос, что они здесь делают. Ведь подобные выплаты с огромным риском для жизни не позволят им расплачиваться по кредитам.

Оккупанты выезжают в машинах с ранеными

Поняв, что оказались в своеобразной ловушке, где каждая минута может оказаться последней, российские контрактники почему-то довольно быстро начали не любить Путина и пропагандистов. Презирают нелюди и военное руководство, выполняющее политические указания, пренебрегая жизнью захватчиков.

В надежде найти какую-нибудь лазейку для своего увольнения из армии из-за несоблюдения министерством обороны условий контракта наемники начали массово изучать устав. Кроме того, некоторые захватчики пытаются покинуть подразделения в грузовиках с ранеными. Они накладывают себе бинты на ноги и руки и залезают в машины, на которых вывозят "трехсотых".

Беглецы надеются, что им удастся добраться до глубокого тыла и перейти границу между квазиреспубликами и Россией. Иногда из-за переполненных больниц грузовики сразу едут в Ростов. Те, у кого получилось оказаться на территории страны-агрессора, относительно легко расторгают контракты и увольняются с военной службы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип