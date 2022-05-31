Российские контрактники притворяются ранеными и бегут домой 2 31.05.2022, 13:33

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Больше всего недовольны те, кто недавно подписал краткосрочные контракты.

Сколько бы штабные офицеры ни обещали исправить ошибки с начислениями, захватчики ежемесячно недополучают немалые средства. Поскольку обман с выплатами происходит на фоне заявлений о постоянном повышении "боевых", это еще больше раздражает российских военных.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, больше всего недовольства выражают те, кто недавно подписал краткосрочные контракты. Ведь таким "добровольцам" обещали просто безумные по российским меркам выплаты.

В своих рекламных бордах, а также в военкоматах российским мужчинам обещали 250 тысяч рублей зарплаты и платить по 15 тысяч в сутки за участие в боевых действиях.

Россияне почти в безвыходном положении

Активная рекламная кампания помогла России частично решить проблему нехватки личного состава, однако с каждым днем количество желающих подписывать краткосрочные контракты и ехать на войну все же уменьшается.

При этом необходимость армии захватчиков в людях постоянно растет. Ведь защитники Украины постепенно "перемалывают" агрессоров, а для выполнения путинских задач генералы должны забрасывать в жернова войны новую и новую живую силу.

Российские срочники и контрактники, оказавшиеся в зоне боевых действий в Украине, находятся фактически в безвыходном положении. Официально разорвать контракт, находясь непосредственно на фронте, они не могут. Им постоянно промывают мозги и запугивают ответственностью за дезертирство.

Кроме того, реалии службы в российской армии оказались для многих наемников совсем не такими, как в рекламных брошюрах. Путинская "спецоперация" – это не победоносный поход по украинской территории, а кровь, смерть, страх и разрушение.

Понимая, что большинство солдат никуда не денется с передовой, в министерстве обороны не стесняются не выполнять условия контрактов. Захватчикам не платят деньги в полном объеме.

В середине мая российские захватчики получили свою третью за время войны зарплату. Воевавшие с 24 февраля уже не ожидали увидеть на карточных счетах обещанные суммы. Для недавно прибывших на войну подобные поступления стали сюрпризом. Как выяснилось, все обещания Дворникова об увеличении боевых до 15 тысяч в сутки оказались просто фейком. За день участия в боях оккупанты получили всего лишь по 3,5 тысячи рублей.

Некоторые контрактники-новички вообще начали задавать себе вопрос, что они здесь делают. Ведь подобные выплаты с огромным риском для жизни не позволят им расплачиваться по кредитам.

Оккупанты выезжают в машинах с ранеными

Поняв, что оказались в своеобразной ловушке, где каждая минута может оказаться последней, российские контрактники почему-то довольно быстро начали не любить Путина и пропагандистов. Презирают нелюди и военное руководство, выполняющее политические указания, пренебрегая жизнью захватчиков.

В надежде найти какую-нибудь лазейку для своего увольнения из армии из-за несоблюдения министерством обороны условий контракта наемники начали массово изучать устав. Кроме того, некоторые захватчики пытаются покинуть подразделения в грузовиках с ранеными. Они накладывают себе бинты на ноги и руки и залезают в машины, на которых вывозят "трехсотых".

Беглецы надеются, что им удастся добраться до глубокого тыла и перейти границу между квазиреспубликами и Россией. Иногда из-за переполненных больниц грузовики сразу едут в Ростов. Те, у кого получилось оказаться на территории страны-агрессора, относительно легко расторгают контракты и увольняются с военной службы.

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