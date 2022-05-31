В Беларуси вводят изменения по оплате электричества 18 31.05.2022, 13:33

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Кого они затронут?

С 1 июня в Беларуси изменят схему начисления и оплаты электроэнергии на освещение подъездов. Минские коммунальники заявляют, что новшества если и отразятся на кошельке, то незначительно, а их гродненские коллеги не могут пока сказать, как изменятся размеры платежей, пишет zerkalo.io.

Как сейчас платим за освещение подъездов

Сейчас плата за электроэнергию на освещение подъездов и работу оборудования (кроме лифтов) начисляется по фактическому расходу, но не выше предельно допустимого тарифа. В Минске он составляет 0,0249 рубля на один квадратный метр занимаемого жилого помещения, в регионах — 0,022 рубля.

— Возьмем один из многоквартирных домов, общая площадь жилых помещений которого составляет 10 476 квадратных метров. За март жильцы израсходовали 1100 киловатт-часов электроэнергии. В соответствии с утвержденным тарифом начисленная сумма по дому составила чуть больше 255 рублей, рассказала начальник управления ЖКХ Гродненского облисполкома Наталья Гуламова. — Так как расходы распределяются на общую площадь жилых помещений, стоимость электроэнергии на 1 квадратный метр составила 0,0244 рубля. Таким образом, жильцы квартиры площадью 53,3 квадратных метра, к примеру, должны заплатить 1,30 рубля. Однако мы помним, что существует предельно допустимый размер возмещения таких расходов, который равен 0,022 рубля за метр квадратный. А это значит, что начисление по этому жилому дому за март производилось исходя из предельно допустимого размера. То есть жильцы квартиры площадью 53,3 квадратных метра оплатили 1,17 рубля.

То есть предельно допустимый тариф выступает своего рода ограничивающим фактором. Если электричество в подъезде в этом месяце горело чаще обычного, то больше установленного «потолка» жильцы все равно не заплатят.

Что изменится с 1 июня

— Планируется, что с 1 июня потребители будут возмещать фактические общедомовые расходы на электроэнергию на основании расчета. То есть жильцы дома будут платить за электроэнергию в подъезде столько, сколько ее было затрачено по факту, — уточнила Наталья Гуламова. — Это решение принято в первую очередь из-за того, что организации, обслуживающие жилфонд, несут убытки. Нововведение позволит компенсировать их, к тому же будет стимулировать людей к более бережному и экономному пользованию электроэнергией. Не секрет, что есть подъезды, в которых свет может гореть чуть ли не круглосуточно, а жильцы даже не обращают на это внимание. Благодаря новой норме, хочется верить, граждане пересмотрят свое отношение к этому вопросу.

Вырастут ли платежи?

По данным Натальи Гуламовой, в 2021 году в Гродненской области предельный тариф на оплату электроэнергии в подъездах превысили более 20% многоквартирных домов.

— Спрогнозировать, сколько теперь людям придется платить, трудно: все зависит от каждого конкретного случая. Роста платежей за электроэнергию можно будет избежать при грамотном и экономном использовании электроэнергии в подъездах, — уточнила Наталья Гуламова.

При этом минские коммунальники прогнозируют, что если платежи и вырастут, то незначительно. Как пишет «Минск-Новости», на кошельках минчан новшество не отразится или отразится несущественно. Об этом заявил первый заместитель генерального директора — главный инженер МГЖХ Вячеслав Батура. «Способствовать увеличению расхода электроэнергии могут как объективные факторы, которые от жильцов не зависят, так и субъективные», — отмечает издание.

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