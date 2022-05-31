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Лукашенко вручил госнаграды сотрудникам КГБ, участвовавшим в «спецоперации» в Украине

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  • 31.05.2022, 13:45
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Лукашенко вручил госнаграды сотрудникам КГБ, участвовавшим в «спецоперации» в Украине

Мероприятие прошло в атмосфере секретности.

Сотрудникам Комитета государственной безопасности Беларуси, участвовавшим в «спецоперации КГБ» в Украине, вручили государственные награды. Об этом сообщает БелТА.

Награды вручал Александр Лукашенко. «Еще одно мероприятие в рабочем графике под грифом "совершенно секретно". Лукашенко сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины», — сообщил Telegram-канал, связанный с пресс-службой Лукашенко.

Другие подробности не приводятся. В сообщении не уточняется, о какой именно «спецоперации» идет речь — о российском вторжении или о другой «спецоперации» Беларуси в Украине.

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