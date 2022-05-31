От генералов до набранных по объявлению: что за россияне гибнут на войне? 4 31.05.2022, 13:53

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Фото: AFP VIA GETTY IMAGES

На кладбищах РФ - рекордный «прирост» свежих могил.

Хотя Министерство обороны России не обновляет информацию о погибших с конца марта, в стране ежедневно хоронят солдат, офицеров и тех, кого официально начали называть «добровольцами». Далеко не о всех погибших сообщают местные власти — но на многих кладбищах находятся новые свидетельства потерь, которые несет Российская армия в Украине. О чем свидетельствуют могилы и панихиды?

Об этом — анализ Би-би-си.

В своем анализе потерь русская служба Би-би-си и команда волонтеров опираются на сообщения руководителей российских регионов и на публикации местных СМИ — в любом случае известны как минимум имя и фамилия погибшего военнослужащего. На данный момент удалось подтвердить информацию о 3 052 погибших солдатах и офицерах.

Этот подсчет не может быть точным, поскольку и СМИ, и региональные власти называют далеко не всех погибших, даже если «груз 200» уже был доставлен в регион, а тело погибшего захоронено.

Представление о том, какое количество погибших не попало в статистику, дает информация с регионального кладбища. В некоторых городах под похороны погибших в Украине выделены целые аллеи.

Би-би-си ознакомилась с ситуацией на 11 кладбищах в Ставрополе, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Балашихе, под Ульяновском и в Калининградской области. На каждом кладбище обнаружены могилы военнослужащих, погибших после 24 февраля 2022 года.

В публичном пространстве назывались имена не всех похороненных. Но понять, что перед нами могилы военных, нетрудно: возраст погибших — от 18 до 45 лет, на кресте — фотографии в военной форме, а на могиле лежат венки от Министерства обороны.

На Архангельском кладбище возле Ульяновска после начала войны в Украине появились 42 свежих могилы военнослужащих. Из них имена 21 погибшего не назывались публично и не упоминались даже в соцсетях. Только на основании данных одного кладбища понятно, что ошибка в расчетах составила в данном случае 50%.

На кладбище «Курган» в Казани ранее неизвестных имен — 30%. На Михайловском кладбище возле Ставрополя — тоже почти 30%. На военной аллее Копанского кладбища возле Краснодара — все 100%.

В начале апреля в СМИ было опубликовано видео траурного мероприятия, где было выставлено 55 портретов погибших десантников 247-го гвардейского десантно-штурмового полка. Из них только 29 фамилий упоминались публично.

В результате журналистам «Медиазоны», которые также ведут подсчет российских потерь, удалось при помощи дополнительных инструментов поиска информации определить все 55 фамилий. Таким образом, ранее было неизвестно 52% имен погибших десантников из этой панихиды.

Таким образом, мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по крайней мере на 40—60% меньше имен погибших, чем реально похоронено в России.

По оценке разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военнослужащих превысило 30 тысяч.

По объявлению

В последний месяц СМИ и официальные лица все чаще упоминают среди погибших «добровольцев», хотя ранее о них вообще не писали. Реальный статус этих людей не всегда понятен.

До конца мая Би-би-си обнаружила сообщения о гибели по меньшей мере 81 человека, указанного в публикациях «добровольцем». Некоторые из них воевали в Украине в составе неких казацких отрядов, другие прошли недельную подготовку в университете спецназа в Чечне и, по всей видимости, подписали краткосрочный контракт с Минобороны. 30% погибших добровольцев — люди старше 40 лет, десять человек отправились воевать, будучи старше 50 лет.

Возможно, статус добровольца помогал обходить ограничения по приему на военную службу, действовавшие в России до конца мая. Для подписания первого контракта с Минобороны нужно было быть моложе 40 лет. Сейчас эти ограничения сняты.

С начала марта вакансии военнослужащих по контракту начали тысячами появляться на популярных сайтах по поиску работы вроде HeadHunter. Откликнувшись на объявление, можно было попасть на войну в Украину всего через пару недель. Несмотря на это, российские власти и лично президент Владимир Путин утверждали, что в Украине воюют только профессиональные военные и контрактники.

Пополнение в армию набирают и более традиционными способами. Только на сайте Министерства обороны сейчас размещены 500 вакансий. Почти в 30% случаев пункты отбора на воинскую службу размещаются в городах Дагестана — Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Дербенте и Буйнакске.

В Дагестане уже известно о как минимум 176 местных жителях, погибших на войне в Украине. Республика является лидером по количеству потерь в этой войне. Но упомянутая цифра вряд ли отражает реальный масштаб потерь среди уроженцев Дагестана, поскольку учитывает только официальные сообщения о «грузе 200» и публикации местных СМИ с репортажами с похорон. Второе место по количеству потерь по-прежнему занимает Бурятия — там объявили о похоронах 136 военнослужащих.

На третьем месте — Волгоградская область со 109 погибшими. С середины мая в областном центре — у подъездов и в общественном транспорте — появились листовки с призывом к волгоградцам «принять участие в спецоперации». В официальных документах речь идет только о тех, кто ранее проходил военную службу. Обещанная зарплата — от 300 тысяч рублей. Средняя зарплата в городе — примерно в восемь раз ниже.

Для многих регионов России, где отсутствуют социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью заработать. На такую работу соглашаются люди без реального опыта участия в военных действиях.

Для сравнения: известно только о шести погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Генералы

Генерал Канамат Баташев

На данный момент Би-би-си знает о гибели трех генералов на войне с Украиной. До недавнего времени российские регионы подтверждали гибель двоих, но 24 мая стало известно о гибели Канамата Баташева — генерал-майора Военно-воздушных сил в отставке.

22 марта Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Донецкой областью сбили российский штурмовик Су-25, пилот не успел катапультироваться. Бывшие коллеги подтвердили, что отставной генерал Баташев выполнял задания именно на Су-25.

Баташев — самый высокопоставленный летчик из всех известных погибших военнослужащих. Как именно он оказался в Украине, не уточняется, но его участие в воздушных боях может говорить о недостатке высококлассных специалистов в рядах российской армии на войне.

Украинские власти ранее сообщали о гибели еще семи российских генералов, но как минимум два из них — Магомед Тушаев и Андрей Мордвичев — оказались живыми, они периодически появляются на видеозаписях и продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины.

«Огромные потери офицеров»

Из 3 052 российских военнослужащих, которые точно погибли в Украине, 152 — это так называемые старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры). Еще 405 — младшие офицеры армии. Суммарно более 18% известных погибших — это офицеры.

Ранее Русская служба Би-би-си уточняла, что такой высокий процент может быть связан с тем, что тела погибших офицеров доставляют домой в приоритетном порядке. Но еще одна причина — обустройство командования в российской армии.

Большинство функций по руководству боем берут на себя именно офицеры. Хотя в войсках стран НАТО многие задачи уполномочены решать сержанты, капралы и другие младшие чины. 30 мая это подтвердила и британская разведка.

По данным британского Минобороны, Россия и впрямь несет огромные потери среди офицеров младшего и старшего звена.

«Младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, так как в российской армии не хватает высококвалифицированных и наделенных полномочиями сержантов, выполняющих эту роль в западных армиях», — считает разведка.

Эти потери добавляют проблем к уже существующим в российской армии, и даже батальонные тактические группы, которые российские военные создают в Украине из оставшихся подразделений, будут менее эффективны из-за нехватки командиров.

В конце мая Минобороны Великобритании утверждало также, что число погибших российских военных за первые три месяца войны в Украине с большой долей вероятности аналогично количеству потерь СССР в афганской войне. По официальным данным, в той войне погибло около 15 тысяч советских солдат.

«Сочетание плохой тактики, ограниченного воздушного прикрытия, недостаточной гибкости и готовности командования к устранению неудач и повторяющихся ошибок привело к высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления в Донбассе», — считают в Великобритании.

Погибших мотострелков уже больше, чем десантников

Около 20% всех установленных погибших служили в мотострелковых войсках. К началу июня по абсолютным цифрам потерь мотострелки обогнали ВДВ (хотя на долю десантников все еще приходится 19% подтвержденных погибших). Эксперты отмечают, что это может быть связано с характером боевых действий, которые сейчас ведут российские военные.

В первые недели войны Москва провела несколько крупных десантных операций. Теперь же россияне ведут затяжные бои на территории Донецкой и Луганской областей. В таких сражениях существенная нагрузка обычно ложится именно на пехоту, а не только на штурмовые группы.

Но такой высокий уровень потерь среди десантников и мотострелков также может быть связан с проблемами в обеспечении солдат аптечками с современными средствами первой помощи и плохо налаженной системой эвакуации раненых с линии фронта.

Продолжают поступать сведения о гибели военных пилотов. К началу июня известно о захоронении 37 военных летчиков (включая штурманов и бортмехаников самолетов и вертолетов). Это единичные специалисты и элита любой армии. Подготовка одного летчика может занимать до 10 лет и стоит от 3 до 7 млн долларов.

В списке потерь, которые нам удалось подтвердить, — 119 сотрудников Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов «Витязь», «Росич» и «Тайфун». Среди погибших есть по меньшей мере 53 бойца спецназа ГРУ и подполковник спецназа ФСБ «Альфа». Все эти подразделения считаются одними из сильнейших в России.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотоснимки с захоронений. Чаще всего фамилии называют руководители российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее учились погибшие, а также родственники.

Би-би-си и команда волонтеров изучают эти сведения и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину. Мы не учитываем сообщения СМИ о десятках, а иногда и сотнях погибших, если у них нет конкретной информации об именах и фамилии. Мы также не учитываем сообщения о гибели наемников из так называемой ЧВК Вагнера.

Понятно и то, что о некоторых потерях не сообщается публично, поэтому наш список явно неполный, а реальные потери российской армии и Росгвардии в Украине выше. Тем не менее, объем собранных сведений помогает нам выявлять основные тенденции и анализировать, что происходит с российской армией, воюющей в Украине.

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