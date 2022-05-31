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Бойцы бригады «Холодный Яр» накрыли из «Градов» позиции захватчиков

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  • 31.05.2022, 14:05
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Бойцы бригады «Холодный Яр» накрыли из «Градов» позиции захватчиков

Сильные кадры с передовой.

Украинские артиллеристы из 93-й ОМБр Холодный Яр продемонстрировали, как на БМ-21 уничтожают российских оккупантов, их технику и позиции.

Фото с передовой разместили в Facebook Минобороны Украины.

""Старый-добрый ""Град" щедро "насыпает" русским захватчикам. В полях, где должна была бы расти зерновая культура, приходится собирать "урожай" из сожженных боевых машин и личного состава противника", - говорится в сообщении.

Холодноярцы уверяют, что отплатят каждому, кто посягнет на их землю.

Накануне украинские защитники из 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ, показали свой обычный рабочий день на передовой фронта.

"Предлагаем Вам нашу новую рубрику – "Чистый четверг". Каждую неделю мы будем заезжать в одно из наших передовых подразделений и делать видео и фоторепортаж об их жизни. Сегодня предлагаем вашему вниманию видеорепортаж этой недели", - говорится в сообщении.

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