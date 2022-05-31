В Светлогорске заморожено создание новой фабрики поставщика IKEA 2 31.05.2022, 14:06

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Похоже, из-за санкций.

Реализация проекта по возведению в Светлогорске нового — четвертого в Беларуси — предприятия литовского концерна VMG заморожена, пишет «Ранак». В компании изданию подтвердили эту информацию.

«Проект в настоящее время приостановлен на неопределенный срок по причине внешних факторов», — так ответил на письменный запрос о ситуации с фабрикой директор ООО «ВМГ Индустри Групп» Алексей Яковлев.

О планах по строительству в промзоне Светлогорского ЦКК новой фабрики по производству картона типа «флютинг» (гофрированного слоя гофрокартона) стало известно осень 2021 года — местные власти тогда вынесли проект на общественное обсуждение. На предприятии планировали трудоустроить 751 человека и производить 400 тысяч тонн картона в год.

Инициатором проекта стала международная группа VMG, заказчиком выступала ее дочерняя компания в Беларуси — ООО «ВМГ Индустри Групп». Ожидалось, что инвестиции в строительство объекта составят порядка 600 млн евро. Решение о старте реализации должно было быть принято в январе 2022 года, а запустить фабрику планировалось в 2025-м.

Литовский концерн VMG — один из лидеров производства продукции из древесины в странах Балтии и один из крупнейших мировых поставщиков шведской сети IKEA (в 2019 году был самым крупным). Компании VMG находятся в основном в странах ЕС, в первую очередь в Литве, штаб-квартира — в Клайпеде.

В Беларуси у концерна имеется дочерняя структура «ВМГ Индустри Групп» и три предприятия. ИООО «ВМГ Индустри» в Могилеве, на территории свободной экономической зоны, является одной из крупнейших деревообрабатывающих и мебельных фабрик в Восточной Европе. В Борисове находится современный лесопильный завод SWOODS export, а в Витебске работает «ВМГ ВудАрт», где производят щепу и древесные гранулы, пиломатериал и мебель из массива.

Какие «внешние факторы» вынудили VMG отказаться от новой фабрики в Светлогорске?

После вторжения России в Украину на Беларусь, как пособницу агрессии, были наложены санкции, которые запрещали экспорт в страны ЕС древесины и продукции деревообработки. Готовая мебель под бан не попала, однако одним из ключевых ее покупателей был шведский гигант IKEA, а он еще в начале марта по собственной инициативе разорвал все сотрудничество с Россией и Беларусью, пишет (zerkalo.iohttps://news.zerkalo.io/economics/15269.html).

После этого в литовской VMG заявили, что останавливают производство на фабрике в Могилеве. Однако менее чем через неделю в белорусской «ВМГ Индустри Групп» сообщили, что продолжают работу и сохраняют рабочие места, лишь до конца марта могилевская фабрика должна была работать на ⅔ от мощностей. Сложности с логистикой и продажами продукции из-за санкций «не носят критического характера, группа планирует диверсифицировать поставки», сказали тогда в компании. При этом работники фабрики в Могилеве в марте сообщали, что производство практически остановлено.

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